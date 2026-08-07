Madonna sort enfin le remix de « Love Sensation » avec Kylie Minogue
Publié : 7 août 2026 à 12h30 par Robin LECOMTE
Crédit image: Capture d'écran YouTube Madonna
Ce vendredi 7 août 2026, Madonna et Kylie Minogue ont sorti le remix de Love Sensation, quelques jours après leur performance live à la WorldPride Amsterdam 2026. Un duo légendaire attendu par les fans de pop.
La collaboration la plus attendue des quarante dernières années est enfin là ! Madonna a publié sur toutes les plateformes le remix de son titre Love Sensation aux côtés de Kylie Minogue. Initialement interprété en solo par Madonna sur son dernier album Confession II, le titre bénéficie désormais de 3 nouvelles versions. Sur celles-ci, les voix des chanteuses se mélangent à la perfection montrant qu’elles se sont construites avec la même vision de la pop. Madonna et Kylie Minogue s’étaient déjà retrouvées sur la scène de la WorldPride Amsterdam 2026, pour interpréter Love Sensation en live.