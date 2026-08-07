La collaboration la plus attendue des quarante dernières années est enfin là ! Madonna a publié sur toutes les plateformes le remix de son titre Love Sensation aux côtés de Kylie Minogue. Initialement interprété en solo par Madonna sur son dernier album Confession II, le titre bénéficie désormais de 3 nouvelles versions. Sur celles-ci, les voix des chanteuses se mélangent à la perfection montrant qu’elles se sont construites avec la même vision de la pop. Madonna et Kylie Minogue s’étaient déjà retrouvées sur la scène de la WorldPride Amsterdam 2026, pour interpréter Love Sensation en live.