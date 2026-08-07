Julien Lieb s’essaye à la vie de chatelain dans son nouveau clip
Publié : 7 août 2026 à 15h32 par Robin LECOMTE
Crédit image: capture d'écran YouTube Julien Lieb
Aux côtés de la chanteuse Marilou, Julien Lieb dévoile le clip de « Questions », un des 15 morceau de son dernier album. Coincé dans un dîner chic les deux artistes se lancent dans une introspection commune.
L’ancien candidat de la Star Academy, Julien Lieb vient de dévoiler le clip de son titre Questions aux côtés de la jeune chanteuse Marilou, ce vendredi 7 août. Publié sur son dernier album Naufragé, le titre est porté par une instrumentale reggae-pop. Les deux artistes y chantent la difficulté de se poser des milliers de questions sans en trouver les réponses et de ne pas se sentir à sa place. Ce sentiment, Julien Lieb l’a transposé dans son nouveau clip. Perdus dans leur tête lors d’un dîner chic, les deux chanteurs ne rêvent que de s’évader. Une métaphore efficace qui montre l’intensité de ces innombrables Questions.