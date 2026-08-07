Julien Lieb s’essaye à la vie de chatelain dans son nouveau clip

L’ancien candidat de la Star Academy, Julien Lieb vient de dévoiler le clip de son titre Questions aux côtés de la jeune chanteuse Marilou, ce vendredi 7 août. Publié sur son dernier album Naufragé, le titre est porté par une instrumentale reggae-pop. Les deux artistes y chantent la difficulté de se poser des milliers de questions sans en trouver les réponses et de ne pas se sentir à sa place. Ce sentiment, Julien Lieb l’a transposé dans son nouveau clip. Perdus dans leur tête lors d’un dîner chic, les deux chanteurs ne rêvent que de s’évader. Une métaphore efficace qui montre l’intensité de ces innombrables Questions.