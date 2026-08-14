KATSEYE dévoile « WILD », un troisième EP explosif

Après SIS (Soft Is Strong) et BEAUTIFUL CHAOS, le groupe formé par HYBE et Geffen Records présente aujourd’hui son troisième EP, « WILD ». Le projet compte six titres et poursuit l’exploration d’un univers pop de plus en plus affirmé.

Le public avait déjà pu découvrir plusieurs morceaux du projet, à commencer par « PINKY UP », puis « Animal », dévoilé fin juillet. Ce dernier titre a notamment été co-écrit par Ed Sheeran, avec une production signée Omer Fedi et Blake Slatkin. Le morceau joue sur le contraste entre l’image maîtrisée que l’on présente au monde et une facette beaucoup plus libre et instinctive.

Côté image, KATSEYE a également marqué les esprits avec le clip de « Animal », qui accueille une apparition de l’actrice américaine Demi Moore. L'esthétique du groupe évolue ici vers quelque chose de plus sombre, glamour et mystérieux, loin des codes très colorés de certaines de leurs précédentes productions.

Avec WILD, Daniela, Lara, Megan, Sophia et Yoonchae poursuivent leur ascension internationale. Formé à Los Angeles à l’issue du programme The Debut: Dream Academy, le groupe mélange aujourd’hui l’efficacité de la pop occidentale et l’exigence de la formation K-pop, une combinaison qui lui a permis de toucher un public mondial.

Et l’aventure ne s’arrête pas à la sortie de l’EP. La tournée mondiale « WILD WORLD TOUR » débutera le 1er septembre, avec notamment un passage très attendu à Paris à l’Accor Arena le 9 septembre.

Après Gabriela, PINKY UP et Animal, KATSEYE ouvre donc une nouvelle ère avec « WILD ». Un projet à découvrir dès maintenant pour voir comment le groupe compte imposer encore un peu plus son identité dans la pop mondiale.