Côté circuits, les organisateurs des Cyclotouristes Berruyers renouvellent les parcours 2023 du Bourges Sancerre (700m de dénivelé) et du Morogues Sancerre, respectivement sur 56km et 29km. Seul celui de la petite Sancerroise est légèrement modifié, afin d’éviter les « embouteillages » des inscriptions et du départ (inscriptions au collège Francine LECA, avenue Honoré de Balzac, à Sancerre).

Pas moins de 180 bénévoles seront mobilisés pour l’occasion, afin d’assurer les inscriptions, baliser les circuits, tenir les portes de ravitaillement… Une Association de vehicules 4x4 sera aussi sur place pour rapatrier les participants si besoin.

L’année dernière, les 3 randonnées avaient rassemblé plus de 3.800 randonneurs venus de 69 départements différents. Dans le détail, plus de 1.500 étaient partis de Bourges pour les 56 km du Bourges - Sancerre, plus de 1200 de Morogues pour les 29 km du Morogues - Sancerre et plus de 1100 de Sancerre pour les 16.5 km de la petite Sancerroise.

Comment s’inscrire ?

Les inscriptions sont possibles par courrier ou sur internet. Afin d’éviter les files d’attentes aux inscriptions sur place, il est également possible de s’inscrire aux points suivants :

Mercredi 07 Février de 14h à 18h30 au magasin Décathlon à Saint Doulchard

Samedi 10 Février de 11h à 18h30 au magasin Décathlon à Saint Doulchard

Mardi 13, Mercredi 14 et Jeudi 15 Février de 16h à 18h30 à la Mairie de Bourges

Vendredi 16 Février de 14h à 18h30 au Magasin Décathlon à Saint Doulchard

Et avant chaque départ :

Samedi 17 Février de 18h à 23h50 à la Mairie de Bourges (pour les 3 Randonnées)

Dimanche 18 Février de 4h30 à 6h30 à la salle des fêtes de Morogues (pour Morogues – Sancerre)

Dimanche 18 Février de 7h30 à 8h30 au collège Francine LECA avenue Honoré de Balzac à Sancerre (pour la petite Sancerroise)