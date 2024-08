« Les Héros en Or » à Orléans : marcher ou courir pour lutter contre les cancers pédiatriques

L’an dernier pour la toute première édition, près de 400 super-héros avaient enfilé leurs baskets pour soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques. Événement solidaire ouvert à tous organisé à l’occasion du mouvement Septembre en Or, Les Héros en Or revient ce dimanche 1er septembre à l’île Charlemagne d’Orléans, en partenariat avec Vibration. L’équipe féminine de volley des Comètes renouvelle aussi son implication, après une première participation des joueuses à une marche en 2023.

Pour cette édition 2024, deux parcours marche sont proposés, sur 2 ou 5km. Si vous êtes d’une humeur plus sportive, il est aussi possible de s’inscrire au 5 ou 10km course (chronométrée ou non). Cette année, un challenge entreprise est par ailleurs mis en place, afin de permettre de constituer une équipe de collaborateurs ou de clients afin de participer à l’un des parcours. Un village d’animations est également prévu sur place, avec buvette et restauration, sans oublier l’espace prévention et ateliers pour les enfants autour des cancers pédiatriques.

Une inscription = un don

Organisé par le CFA Pharmacie de la région Centre-Val de Loire, Les Héros en Or mise avant tout sur la solidarité. C’est pourquoi chaque inscription est un don à la recherche médicale. L’année dernière, 3.673€ avaient été récoltés. Cette somme avait été intégralement reversée à la Ligue contre le cancer lors d’une soirée qui avait eu lieu en novembre 2023 à l’Hôtel Groslot d’Orléans.

Au-delà de cette journée, le CFA Pharmacie de la région Centre-Val de Loire souhaite sensibiliser le grand public sur les cancers pédiatriques et contribuer à l’avancée de la recherche. Ce rendez-vous est aussi l’occasion de promouvoir le sport, la santé et de favoriser les activités en famille.