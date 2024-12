EXCLU VIBRATION. Les Black Eyed Peas annoncés au Chambord Live 2025 !

Ils sont mondialement connus et poseront leurs valises dans le magnifique cadre du Château de Chambord (Loir-et-Cher). Les Black Eyed Peas sont la tête d’affiche du prochain Chambord Live, qui aura lieu le dimanche 22 juin 2025.

Le groupe américain aux millions d’albums vendus et titres certifiés succède à d’autres pointures, que sont Sting (2022), Imagine Dragons (2023) et David Guetta l’an dernier.

La billetterie ouvrira en deux phases. D’abord avec les préventes ce vendredi 13 décembre sur Ticketmaster puis l’ouverture à tous le lendemain sur le site de l’événement et les points de vente habituels (Fnac, Leclerc…). À chaque fois, le rendez-vous est donné à 10h. Tarifs :

Fosse : 78,50€

Fosse OR : 148,90€

Et il va falloir jouer des coudes ! L’an dernier, les billets étaient partis en seulement 10 petites minutes… Depuis la première édition en 2022, 80 000 spectateurs ont pu vivre cette alchimie entre artistes populaires et lieu d’exception. Et les Black Eyes Peas seront les prochains à perpétuer cette fête gigantesque à ciel ouvert !