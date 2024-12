Nos idées sorties pour ce week-end du 6 au 8 décembre

Marchés de Noël, spectacles de rue, visite du Père Noël… Ce week-end s’annonce à son tour très festif, avec de nombreuses animations à prévoir. Voici donc ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

Essonne

Le célèbre marché de noël de Janvry se poursuit ce week-end encore, pour notre plus grand plaisir. Un rendez-vous incontournable qui réunit 70 à 80 000 visiteurs chaque année, ce qui est assez bluffant ! Produits régionaux, gastronomiques et artisanaux seront à découvrir, ainsi que dans l’église, l’exposition d’une centaine de crèches venues du monde entier !

Ce vendredi et samedi, place au marché de noël d’Evry-Courcouronnes. Rendez-vous place des Droits de l’Homme et du Citoyen. Restauration, manège gratuit, animations et idées cadeaux sont au programme, avec notamment des balades en calèches, un sculpteur de ballons, maquilleuse pour enfants, ou encore un spectacle de feu…

À Épinay-sur-Orge également, on fête noël dimanche. Un marché de noël prendra place sur l’esplanade de la Mairie. Le Père noël sera notamment présent pour collecter les lettres des enfants, et distribuer des chocolats. Une parade lumineuse « casse-noisettes et Rennes » s’élancera dans les rues à partir de 17h.

Loiret

Les animations de Noël de la ville d’Orléans se poursuivent, avec au programme de ce week-end : une grande soirée karaoké ce vendredi soir place de la République. Ça se passe de 18j à 21h. Rendez-vous également dans la serre du jardin des plantes ce vendredi pour le Noël de Saint-Marceau. Et puis dimanche, on fête la Saint Nicolas au niveau du bateau lavoir, quai du Châtelet.

C’est Noël au château de la Bussière, avec de nombreuses animations tout ce weekend. Même chose au centre d’Amilly, avec dimanche un marché de noël et la visite du Père Noël.

À compter de ce vendredi, et jusqu'à dimanche, la salle polyvalente de Mareau aux Prés accueille la 2ème édition du Festival Coup de théâtre. La Compagnie des Ils et des Elles revient avec deux nouveaux spectacles et invite la troupe du cabaret Atacool pour une soirée d'improvisation. Plus d'infos ICI.

Orléans accueille jusqu’à dimanche le grand prix de sabre ! 350 à 400 athlètes sont attendus, et parmi eux notamment, Manon Aptihy-Brunet, championne olympique aux JO de Paris. Rendez-vous au Zénith d’Orléans.

Enfin ce samedi c’est la course de noël d’Olivet. Plusieurs circuits au programme, de 650m pour les 7-9 ans à 5km pour les +16 ans. Et la course est gratuite, mais les participants doivent faire un don de jouet en bon état, qui sera redistribué par l'association Olivet Solidarité aux familles démunies.

Loir-et-Cher

Des lyres d’Hiver à Blois, ça démarre ce weekend. Notamment au château royal, où un noël « gonflé, joyeux et coloré » vous est présenté. Des installations lumineuses et démesurées pour vous attendent jusqu’au 5 janvier. L’inauguration des lyres d’hiver se fera quant à elle en centre-ville de Blois, samedi. Venez participer au spectacle lumineux de la compagnie « Les grandes personnes », qui traversera le centre-ville de 18h à 19h. Départ place du château, arrivée place Louis 12.

Ce samedi, toujours à Blois, sera inauguré la patinoire place de la République. Découvrez Célébration, un spectacle unique qui met à l’honneur les festivités de fin d’année avec une série de ballets sur glace sous le signe de la magie et de l’imaginaire. Début du spectacle à 16h30.

Un marché de noël à découvrir du côté d’Onzain. Samedi et dimanche, plusieurs créateurs sont attendus salle de Rosting.

A Vendôme, D’Jal est sur la scène du Minotaure ce vendredi soir ! Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, l’humoriste portugais est de retour avec un nouveau spectacle intitulé « en pleine conscience ».

Indre-et-Loire

Le Palais des Congrès de Tours accueille ce samedi le Festival Mondial de la Magie ! Au programme : Plus de 2 heures de spectacle aux côtés d’artistes récompensés à de nombreuses reprises et qui se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.

Évidemment plusieurs marchés de noël à découvrir, notamment un marché de Noël à Rivarennes ce vendredi. L’association "l'atelier échanges partages et initiatives de Rivarennes" vous donne rendez-vous à la salle polyvalente de Rivarennes ainsi que dans la rue de la mairie. Artisans, producteurs et créateurs vous attendent, ainsi que le père Noël…

Rendez-vous également samedi Place Michelet à Tours, pour découvrir le marché de l’Union commerciale, à Francueil, ou encore à Amboise. Enfin un DJ Set Live sera proposé ce vendredi au village gourmand de Tours, à partir de 18h.

Enfin au château de Montrésor, un marché de noël est proposé ce samedi, et le 14 décembre prochain, en accès libre et gratuit. Vous y découvrirez de l’artisanat Polonais ainsi que des produits et des artisans locaux.

Cher et Indre

Un spectacle à découvrir ce vendredi Place Carnot de Déols. Et voici la description du spectacle pyrotechnique de Noël Astro Diva : une balade céleste, entouré de personnages magiques et créatures de lumières. Des acrobates danseront sur la voie lactée et jongleront avec les comètes dans un ballet d’étoiles.

Rendez-vous dès ce jeudi et jusqu’à dimanche au théâtre Jacques Cœur de Bourges, pour le festival Bourges humour et vin. Pendant quatre jours : spectacles, dégustations, et rencontres littéraires sont au programme.

Une expérience à vivre à Bourges ce vendredi et samedi ! Au Jardin de l’Archevêché, découvrez le dôme immersif TADAMM ! Une expérience musicale et visuelle hors du commun durant laquelle vous pourrez écouter l'album Dark Side of the Moon des Pink Floyd, avec des effets visuels, parfois futuristes ! Durée de l'expérience : 50 minutes – Il faut réserver votre place en amont dans les points de vente billetterie habituels.

Bourgogne et Allier

Quartier Piedalloues à Auxerre, une Fête de Noël est organisée ce vendredi place du Cadran. Illumination du sapin de Noël, déambulation du père noël, spectacle et chants de noël sont au programme. Du côté de rive-droite, un marché de noël médiéval sera présent esplanade Greve in chianti. Du théâtre et un spectacle médiéval seront également proposés. Enfin quartier du Pont Joubert, c’est la Saint-Nicolas dimanche, avec un spectacle jeune public, fanfare, et spectacle de danseurs et musiques.

Et ce samedi a lieu la fameuse corrida d’Auxerre, 14ème édition. Des courses enfants, un parcours de 7km et une marche citadine de 7,8km sont proposés. Les participants doivent se déguiser !

Toujours dans l’Yonne, la 25ème Fête de Noël des amis d’Argentueil se tient tout ce weekend. Un très gros évènement qui réunira 10 à 15 000 visiteurs. Artistes de rue, échasses lumineuses, Cendrillon, Blanche-Neige, et bien sûr le Père Noël seront de la partie. Et plus de 80 exposants sont attendus au marché de Noël.

Sarthe

Le Noël des enfants est organisé ce samedi à l’hôtel de ville du Mans. Animations et goûter de noël seront proposés de 15h à 17h, en présence de Saint Nicolas ! Une déambulation aux lampions avec la Fanfare de Bellevue débutera à 17h.

D’autres déambulations sont programmées ce samedi de la place de la République à la place des Jacobins : la fanfare Stepping out entre 15h et 18h3à, et les Saintes des Glaces de la compagnie Turbul, entre 16h et 18h45.

À Sillé-le-Guillaume, c’est la Saint Nicolas ce vendredi. Pour la deuxième année consécutive, l’Association des Commerçants et Artisans du Pays de Sillé organise le marché de la Saint-Nicolas, à partir de 17h, place de la République.

David Hallyday sur la scène d’Antarès au Mans. Un concert dans le cadre de sa tournée « Requiem pour un fou », durant laquelle il reprend des titres de son répertoire, mais pas seulement… Il rend également hommage à son père, Johnny Halliday.

Maine-et-Loire

La 25e édition du festival Angers BD se tient ce week-end, au Centre de Congrès d’Angers. Une quarantaine d’auteurs seront réunis pour deux jours de rencontres, d’échanges et de découvertes autour de la BD.

Sans surprise, de nombreuses idées sorties en lien avec noël sont proposées ce week-end en Maine-et-Loire, à commencer par les illuminations d’Orée-d’Anjou. À Saint Sauveur-de-Landemont, profitez d’une balade aux lampions, d’une promenade en calèche et du vin chaud.

Déambulation lumineuse également à Savenières ; lumineuses et musicales, puisque la compagnie Arco Iris vous accompagnera place de l’Eglise. À Chazé-sur-Argos, un marché de noël est organisé ce vendredi. Créateurs et producteurs seront présents place Saint-Julien, avec également la Père Noël. Vente de jouets d’occasion et château gonflable sont également proposés.

Enfin bien sûr, à Angers aussi les festivités se poursuivent. Avec à retenir notamment un spectacle mouvant au départ de la place du Ralliement à 18h samedi. Présentée par la compagnie Aicom 36, cette déambulation réunit des artistes vêtus de robes blanches magiques qui se déplient, créant une atmosphère de grâce et d'élégance.