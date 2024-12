Le Père Noël et son traineau

10h25, le hall de l’hôpital de la Source commence à s’agiter. Une cinquantaine d’enfants, accueillis dans les crèches du centre hospitalier, se sont réunis pour accueillir un invité de marque, le Père Noël ! Il devait arriver en sautant en parachute, aux côtés de l’armée de l’air, mais la météo en aura décidé autrement. Qu’à cela ne tienne ! Le Père Noël a finalement présenté aux enfants son traineau, un véhicule blindé du 12ème régiment de cuirassiers d’Olivet.

Et bien sûr, il n’est pas venu les mains vides. Au total, près de 200 enfants des crèches mais aussi du service de chirurgie pédiatrique, se sont vus recevoir ce mercredi des chocolats de Noël. C’est la première fois qu’une telle opération est menée au CHU d’Orléans, grâce à la mobilisation de l’hôpital, du fond de dotation Synchronie, et de l’armée de terre. Et à voir la joie sur le visage des enfants, il y a fort à parier que cette opération sera reconduite.

Des étoiles dans les yeux

« Ce qui me fait plaisir c’est de voir les étoiles dans les yeux des enfants », se réjouit Dominique Cotelle, responsable sécurité du CHU qui est à l’origine de l’opération. À l’image de Rosène, qui n’a pas caché son plaisir d’avoir le Père Noël, dans sa chambre, rien que pour elle, profitant d’ailleurs de l’instant pour lui rappeler tous les cadeaux qu’elle a commandé !

« L’intérêt, c’est que l’enfant puisse garder un souvenir vraiment inoubliable de son passage à l’hôpital, nous explique Bénédicte Poli, éducatrice. Ça ne va pas être forcément la prise de sang, le passage au bloc, ça va être « le père noël est venu dans ma chambre et m’a offert des chocolats » ».

« C’est une opération réussie, je suis très fière de cet évènement », poursuit Emmanuelle Rocq, responsable communication et directrice du fond de dotation Synchronie. Ce dernier, aux côtés de l’association Badaboum, a par ailleurs permis de financer un chariot Snoezelen, qui permet de stimuler les sens. Il sera inauguré officiellement par le CHU le 17 décembre prochain. D’autres évènements sont par ailleurs organisés ce mois-ci au CHU, dans le cadre des fêtes de fin d’année.