Bourges : une course pour les blessés de l’Armée de Terre

Les Écoles Militaires de Bourges donnent rendez-vous aux habitants du Cher pour une soirée placée sous le signe de la solidarité et du partage. Le jeudi 18 juin 2026, une grande course solidaire sera organisée place Étienne-Dolet, en plein cœur de Bourges, au profit de l’ASOFEG, l’Amicale des Sous-Officiers des Écoles Militaires de Bourges et de la Garnison.

L’objectif est simple : récolter des fonds pour venir en aide aux blessés de l’Armée de Terre et à leurs familles. L’intégralité des bénéfices sera reversée à cette cause.

Pour participer, nul besoin d’être un grand sportif. Deux parcours seront proposés au départ de la place Étienne-Dolet :

une marche de 2,5 km

une course de 7 km

Et bonne nouvelle : aucune obligation de terminer, chacun avance à son rythme.

L’événement se veut avant tout convivial et familial. De 18h à 21h, les participants pourront profiter d’une ambiance festive avec des food trucks, des animations et la présence des autorités locales.

Plusieurs packs sont également proposés pour soutenir l’initiative, avec notamment des t-shirts collectors et des goodies aux couleurs de l’événement. Une grande tombola sera aussi organisée sur place avec de nombreux lots à gagner, dont une trottinette électrique et un ballon dédicacé du Tango Bourges Basket.

Cette troisième édition de la course solidaire “Avec Nos Blessés” veut mettre en avant les valeurs de cohésion, d’entraide et de dépassement de soi portées par les Écoles Militaires de Bourges.

Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site officiel de l’événement :

Course Solidaire EMB 2026