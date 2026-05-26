Hausse du SMIC : une revalorisation qui pourrait réduire les écarts de salaires

Une nouvelle hausse du SMIC est attendue au 1er juin 2026.

Avec le retour de l'inflation, le gouvernement va revaloriser automatiquement le SMIC au 1er juin 2026. Une hausse de 2,4% est à prévoir. Le Smic mensuel brut atteindra 1.867,02 euros, tandis que le montant net mensuel grimpera à 1.477,93 euros.

Mais derrière cette bonne nouvelle se cache une conséquence souvent moins visible : l’écrasement des grilles salariales dans certaines entreprises. En effet, lorsque le SMIC augmente, les salariés déjà rémunérés au minimum légal voient leur salaire revalorisé automatiquement. En revanche, les employés qui gagnent légèrement plus que le SMIC ne bénéficient pas toujours d’une hausse équivalente.

Cette situation peut créer un effet de rapprochement entre les salaires. Après l’augmentation, un salarié au SMIC verrait donc son salaire augmenter, tandis qu’un salarié qui gagne un peu plus du SMIC ne verrait aucune évolution si son entreprise ne décide pas d’ajuster sa grille salariale. Résultat : deux salariés occupant des postes différents pourraient finir par percevoir quasiment le même salaire.

Pour les entreprises, cette évolution représente un véritable défi. Beaucoup devront revoir leurs politiques de rémunération afin de maintenir une cohérence entre les différents niveaux de qualification, d’expérience ou de responsabilité. Sans ajustement, certains salariés pourraient avoir le sentiment que leur ancienneté ou leurs compétences ne sont plus suffisamment valorisées.

La hausse du SMIC reste donc une mesure essentielle pour soutenir les revenus les plus faibles. Toutefois, elle met aussi en lumière la nécessité, pour les employeurs, d’adapter régulièrement leurs grilles salariales afin de préserver les écarts de rémunération et maintenir la motivation des équipes.