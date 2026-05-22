Olivia Rodrigo dévoile le clip rétro de “The Cure”
Publié : 22 mai 2026 à 10h55 par Iris
Olivia Rodrigo poursuit l’ère "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" avec "The Cure". La star américaine dévoile un clip rétro et dramatique dans lequel elle incarne une infirmière dépassée par ses propres émotions.
Olivia Rodrigo continue de faire monter l’attente autour de son nouvel album. Après le succès du single Drop Dead, la chanteuse américaine dévoile désormais The Cure, un nouveau morceau accompagné d’un clip à l’esthétique rétro particulièrement soignée.
Produit une nouvelle fois par Dan Nigro, collaborateur historique de l’artiste depuis SOUR, le titre s’inscrit dans la continuité émotionnelle et mélancolique de l’univers d’Olivia Rodrigo. Mais cette fois, la chanteuse adopte une approche visuelle plus cinématographique.
Réalisé par Cat Solen et Jamie Gerin, le clip de The Cure plonge l’artiste dans un décor d’hôpital inspiré des années 50 et 60. Olivia Rodrigo y joue une infirmière tentant de “réparer” les cœurs brisés des patients. Une mission qui finit par se retourner contre elle puisque la chanteuse devient elle-même patiente au fil de la vidéo.
Olivia Rodrigo poursuit l’ère The Cure
Avec The Cure, Olivia Rodrigo continue de dévoiler les différentes facettes de son prochain album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, attendu le 12 juin prochain.
Le projet marque une nouvelle étape dans la carrière de la chanteuse de 23 ans, qui semble vouloir pousser encore plus loin son univers visuel et narratif. Le clip de Drop Dead, tourné au château de Versailles sous la direction de Petra Collins, avait déjà impressionné les fans avec ses images spectaculaires.
Parallèlement à cette nouvelle ère musicale, la chanteuse prépare aussi sa tournée mondiale The Unraveled Tour, qui débutera en septembre prochain avant de s’achever au printemps 2027. Plusieurs artistes comme Wolf Alice ou Grace Ives assureront les premières parties de cette série de concerts.
Entre clips ambitieux, nouvelles chansons et tournée mondiale, Olivia Rodrigo confirme plus que jamais son statut de figure incontournable de la pop actuelle.