Olivia Rodrigo dévoile le clip rétro de “The Cure”

Olivia Rodrigo continue de faire monter l’attente autour de son nouvel album. Après le succès du single Drop Dead, la chanteuse américaine dévoile désormais The Cure, un nouveau morceau accompagné d’un clip à l’esthétique rétro particulièrement soignée.

Produit une nouvelle fois par Dan Nigro, collaborateur historique de l’artiste depuis SOUR, le titre s’inscrit dans la continuité émotionnelle et mélancolique de l’univers d’Olivia Rodrigo. Mais cette fois, la chanteuse adopte une approche visuelle plus cinématographique.

Réalisé par Cat Solen et Jamie Gerin, le clip de The Cure plonge l’artiste dans un décor d’hôpital inspiré des années 50 et 60. Olivia Rodrigo y joue une infirmière tentant de “réparer” les cœurs brisés des patients. Une mission qui finit par se retourner contre elle puisque la chanteuse devient elle-même patiente au fil de la vidéo.