Ambre tease son premier single avec une mystérieuse vidéo
Publié : 22 mai 2026 à 9h41 par Iris
Star Academy 2025, la gagnante Ambre sort du silence avec un teaser très travaillé pour son premier single. La jeune chanteuse de 18 ans intrigue déjà les fans avec une esthétique pop assumée et un mystérieux message : “Ambre is coming”.
Le grand lancement de carrière d’Ambre semble enfin imminent. Trois mois après sa victoire dans la Star Academy 2025, la jeune artiste vient de faire exploser les réseaux sociaux avec un teaser énigmatique annonçant l’arrivée de son tout premier single.
La vidéo en noir et blanc mise sur une ambiance dramatique et ultra-visuelle. Entre éclairs, grondements de tonnerre et poses assumées, Ambre affiche une image beaucoup plus affirmée. Plusieurs internautes ont immédiatement relevé des inspirations proches de l’univers de Lady Gaga, notamment dans les tenues et l’esthétique du teaser.
La séquence se termine par une phrase simple mais efficace : “Ambre is coming”. Un message qui a suffi à déclencher une vague de réactions enthousiastes chez les fans mais aussi chez plusieurs anciens candidats de la Star Academy.
Ambre prépare son premier single après la Star Academy
Très discrète depuis sa victoire en février dernier, Ambre entretenait jusque-là le mystère autour de ses projets musicaux. Ce teaser confirme désormais que son premier single, et probablement un premier album, sont en préparation.
Dans les commentaires, plusieurs figures de la Star Academy ont rapidement apporté leur soutien à la chanteuse. Marine a réagi avec un simple “omg”, tandis que Jeanne, déjà lancée avec son titre Je respire fort, s’est enthousiasmée devant la direction artistique du projet.
D’autres anciens académiciens comme Melissa ou Anouk ont également célébré ce retour très attendu. Une mobilisation qui montre à quel point la jeune chanteuse reste suivie depuis la fin de l’émission.
Pour le moment, Ambre n’a dévoilé ni le titre de son premier single ni sa date de sortie officielle. Mais ce premier teaser laisse entrevoir un univers pop moderne et visuellement travaillé, loin de l’image sage souvent associée aux débuts post-télécrochet.
Avec cette communication millimétrée, la gagnante de la Star Academy semble vouloir marquer les esprits dès son arrivée sur la scène musicale. Et au vu des premières réactions, l’attente autour de son premier projet est déjà immense.