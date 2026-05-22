Ambre tease son premier single avec une mystérieuse vidéo

Le grand lancement de carrière d’Ambre semble enfin imminent. Trois mois après sa victoire dans la Star Academy 2025, la jeune artiste vient de faire exploser les réseaux sociaux avec un teaser énigmatique annonçant l’arrivée de son tout premier single.

La vidéo en noir et blanc mise sur une ambiance dramatique et ultra-visuelle. Entre éclairs, grondements de tonnerre et poses assumées, Ambre affiche une image beaucoup plus affirmée. Plusieurs internautes ont immédiatement relevé des inspirations proches de l’univers de Lady Gaga, notamment dans les tenues et l’esthétique du teaser.

La séquence se termine par une phrase simple mais efficace : “Ambre is coming”. Un message qui a suffi à déclencher une vague de réactions enthousiastes chez les fans mais aussi chez plusieurs anciens candidats de la Star Academy.