Pourquoi Ebola inquiète moins le monde qu’un hantavirus ?

L’Organisation mondiale de la santé a récemment qualifié l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo de situation “extrêmement grave”.

Pourtant, dans l’opinion publique, cette actualité provoque beaucoup moins de réactions qu’un virus comme l’hantavirus, pourtant bien moins meurtrier. Ce contraste peut sembler incompréhensible. En réalité, il révèle une différence essentielle dans la manière dont les autorités sanitaires évaluent les risques.

Contrairement à une idée reçue, le danger mondial d’un virus ne dépend pas uniquement de son taux de mortalité. Ce qui compte surtout, c’est sa capacité à circuler rapidement et discrètement à grande échelle.

Ebola est l’un des virus les plus mortels connus. Mais il possède une faiblesse du point de vue épidémiologique : il se transmet difficilement. La contamination nécessite généralement un contact rapproché avec les fluides corporels d’une personne déjà très malade. Les symptômes apparaissent vite, les patients sont rapidement identifiés et les chaînes de transmission peuvent être isolées plus facilement.

C’est la raison pour laquelle Ebola peut provoquer une catastrophe sanitaire régionale sans devenir une pandémie mondiale comparable au Covid-19.

À l’inverse, dès qu’un virus présente un potentiel de transmission plus discret — notamment respiratoire ou interhumaine — les autorités réagissent immédiatement, même si le risque réel reste faible. Depuis le Covid, la priorité absolue des systèmes de santé est d’éviter un scénario où un virus circule silencieusement pendant des semaines avant d’être détecté.

Le cas des hantavirus illustre parfaitement cette logique. Certains cas récents ont suscité une forte attention médiatique non pas parce que ces virus seraient plus dangereux qu’Ebola, mais parce qu’ils soulèvent des questions sur leur potentiel de transmission entre humains. L’incertitude elle-même devient un facteur d’alerte.

Cela ne signifie pas qu’Ebola est pris à la légère. Les pays voisins de la RDC sont surveillés de près, les autorités sanitaires sont mobilisées et les risques régionaux sont considérés comme élevés. Mais à l’échelle mondiale, Ebola reste perçu comme un virus très destructeur localement, mais relativement “contenable”.

En santé publique, le virus qui inquiète le plus n’est donc pas forcément celui qui tue le plus, mais celui qui peut voyager partout avant même qu’on réalise qu’il est déjà là.