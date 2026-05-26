Duffy prépare son retour après 15 ans de silence

Le retour de Duffy semble enfin se concrétiser. Quinze ans après sa disparition soudaine de la scène musicale, la chanteuse britannique a annoncé travailler sur de nouveaux projets, dont un retour à la musique et un documentaire intime consacré à son histoire.

Révélée en 2008 grâce au tube mondial Mercy, Duffy avait rapidement été présentée comme l’une des nouvelles grandes voix de la soul et de la pop rétro britannique. Son premier album Rockferry avait rencontré un immense succès international, porté par des influences très marquées des années Motown et récompensé aux Grammy Awards comme aux Brit Awards.

Deux ans plus tard, la chanteuse revenait avec Endlessly. Malgré un accueil plus discret que celui réservé à son premier disque, l’album avait tout de même séduit une partie du public avec des titres comme Well, Well, Well, enregistré avec The Roots.



Duffy revient après un traumatisme bouleversant

Puis, plus rien. Pendant des années, les fans se sont interrogés sur la disparition brutale de l’artiste. Ce n’est qu’en 2020 que Duffy a finalement révélé la vérité dans un message publié sur Instagram.

La chanteuse y expliquait avoir été droguée le jour de son anniversaire avant d’être séquestrée pendant plusieurs semaines dans un pays étranger. Un traumatisme qui l’a poussée à disparaître totalement de la vie publique et à vivre cachée pendant de nombreuses années.

« J’ai été droguée dans un restaurant, puis droguée pendant quatre semaines et emmenée dans un pays étranger » écrivait-elle alors dans un témoignage bouleversant.

Aujourd’hui, l’artiste semble prête à reprendre progressivement contact avec son public. Sur Instagram, Duffy a récemment partagé une photo accompagnée d’un message très attendu : « Working on coming back to you » (“Je prépare mon retour pour vous retrouver”).

En parallèle de ce retour musical, un documentaire est actuellement en préparation. Le film reviendra sur son enfance, son ascension fulgurante dans l’industrie musicale mais aussi sur le drame qui a interrompu sa carrière au sommet de sa popularité.

Aucune date officielle n’a encore été annoncée concernant de nouvelles chansons ou la sortie du documentaire, mais cette prise de parole marque déjà un tournant majeur pour l’artiste galloise, longtemps restée silencieuse.