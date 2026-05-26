Vianney annonce son grand retour avec une tournée

L’artiste a dévoilé la nouvelle via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, dans laquelle apparaissent les différentes dates de cette future série de concerts. Au total, près de 40 rendez-vous sont programmés entre mars 2027 et mars 2028 dans plusieurs Zénith et Arena à travers la France, avec également une étape prévue à Bruxelles.

Après plusieurs années loin des projecteurs, Vianney prépare enfin son retour sur scène. Hier, l’interprète de Je m’en vais a surpris ses fans en annonçant une grande tournée qui débutera en mars 2027 .

Vianney retrouve la scène après cinq ans de pause

Cette tournée marquera le retour de Vianney sur scène après cinq années d’éloignement volontaire du monde médiatique et musical. Ces derniers mois, le chanteur s’était fait particulièrement discret, préférant se consacrer à des projets plus personnels.

Parmi eux, la construction d’une cabane en bois au cœur de la nature, réalisée de ses propres mains pendant plusieurs mois. Une aventure qu’il avait régulièrement partagée avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Ce lieu lui sert désormais de studio d’enregistrement et d’espace de création.

Pour le moment, aucun nouvel album n’a été officiellement annoncé. Mais cette tournée laisse fortement penser qu’un nouveau projet musical pourrait voir le jour dans les prochains mois, comme c’est souvent le cas avant une reprise de concerts.

Son dernier disque studio, À 2 à 3, était sorti en 2023. Cet album de collaborations réunissait plusieurs artistes de la scène française autour de duos et trios inédits.

Dans un communiqué relayé par son label Tôt ou tard, il est précisé que Vianney « retrouvera ce qu’il aime le plus : être seul sur scène, face au public », promettant un spectacle « généreux ».

Révélé en 2014 avec des titres comme Pas là ou Je te déteste, Vianney s’est imposé au fil des années comme l’une des figures majeures de la chanson française actuelle. L’artiste a également multiplié les collaborations marquantes, notamment avec Gims sur La même.

Avec cette nouvelle tournée, Vianney semble prêt à renouer pleinement avec son public après une longue parenthèse loin de la scène.