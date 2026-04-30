Ces petits détails qui montrent qu’on sature

Ça vous est déjà arrivé de vous énerver pour pas grand-chose ? Et bien en réalité, ce « pas grand-chose » veut dire beaucoup de choses…

Dans l’émission « On prend soin de vous », notre experte en gestion du stress Mary-Morgane nous aide à mieux appréhender notre quotidien. Et parmi les petits tracas du quotidien, il y a la saturation nerveuse, « quand le système nerveux est déjà tendu, quand il n’y a plus de marge, plus d’espace, plus de souplesse », explique Mary-Morgane. Un verre renversé ou le bruit de trop peut parfois prendre des proportions insoupçonnées, et après coup, on se dit « mais pourquoi je m’énerve pour si peu ?».

Et bien rassurez-vous, il y a une raison, et c’est tout à fait normal. « L’erreur qu’on fait tous, c’est de croire que notre réaction dit forcément quelque chose sur notre caractère (…) Mais très souvent, ce n’est pas une question de caractère, c’est une question d’état intérieur », nous explique notre experte. Et dans ce cas, notre corps nous parle. La mâchoire se serre plus vite, les épaules montent, et le souffle devient plus court.

« Le corps est déjà contracté avant même que la petite chose arrive », souligne Mary-Morgane. C’est ce qu’on appelle le stress chronique, et cela peut dérégler la capacité à moduler ses réactions. « Donc non : si vous vous agacez pour un détail, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes excessif. Ça peut simplement vouloir dire que votre corps n’avait déjà plus de place pour encaisser une chose de plus ».

Analyser nos réactions

Alors pour se libérer et réduire cette « saturation », Mary-Morgane nous propose de regarder de plus près ces « petits riens » qui nous énervent, et arrêter de les analyser au premier degré. Car si on s’énerve pour le jouet qui traine, ce n’est peut-être pas le jouet le problème, mais plutôt le fait qu’on ramasse tout le temps derrière tout le monde. Si on s’énerve quand on nous coupe la parole, ce n’est peut-être pas l’interruption qui exaspère, mais plutôt le fait qu’on se sente invisible.

« Autrement dit, les petites choses révèlent souvent les grands manques », résume notre experte en gestion du stress. A nous alors de nous poser la question : « Qu’est-ce que ça vient toucher en moi, là, maintenant ? » Et ça change tout.

Reconnaitre les signaux

Alors pour mieux gérer cette « saturation », Mary-Morgane nous propose avant tout de repérer les signaux faibles qui indiquent un débordement proche. On le disait un peu plus haut : la mâchoire qui serre, les épaules qui montent, le souffle qui devient plus court… Une fois que vous l’avez repéré, voici un exercice à mettre en pratique :

« Vous prenez vos deux bras avec vos mains… et vous les pressez doucement, ou vous les massez lentement de haut en bas, comme pour redonner au corps une sensation de contour, de stabilité, de présence (…) Un corps qui sature a souvent besoin de se sentir contenu, soutenu, rassemblé. Pas forcément qu’on lui demande encore un effort. Juste qu’on lui redonne un point d’appui ».