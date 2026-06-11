Helena annonce une pause après sa tournée 2026

Révélée au grand public grâce à la Star Academy, Helena connaît depuis plusieurs mois une ascension spectaculaire. Son premier album Hélé a rencontré un large succès et sa tournée attire des milliers de spectateurs à travers la France, la Belgique et plusieurs territoires francophones.

Alors qu'elle s'apprête à vivre un été chargé avec de nombreux festivals, la chanteuse belge a pourtant surpris ses fans en évoquant son avenir. Dans une interview accordée à Diverto, Helena a annoncé qu'elle comptait mettre sa carrière entre parenthèses après la fin de sa tournée 2026.

La jeune artiste explique avoir découvert une véritable passion pour la scène. Les festivals occupent désormais une place importante dans son parcours, notamment parce qu'ils lui permettent de rencontrer un public parfois différent de celui qui la suit depuis la Star Academy. Cette expérience lui a donné confiance et lui a permis de développer une identité artistique plus affirmée.

Helena prépare une pause après sa tournée

Malgré cet enthousiasme, Helena ressent le besoin de ralentir. La chanteuse a déclaré : « Là je tourne jusqu'en décembre et, après, je disparais ».

Cette pause ne signifie pas la fin de sa carrière. Au contraire, Helena souhaite profiter de cette période pour enrichir son inspiration. Elle envisage de voyager davantage, d'améliorer sa pratique du piano et de la guitare, d'apprendre l'anglais et de découvrir de nouvelles cultures.

L'artiste a également confié vouloir retrouver une forme de quotidien plus simple. Selon elle, il est essentiel de continuer à vivre des expériences variées pour écrire des chansons sincères et proches de la réalité.

Helena estime qu'un artiste doit rester connecté au monde qui l'entoure. Elle ne souhaite pas se limiter à raconter uniquement sa vie de chanteuse. Cette pause lui permettra donc de retrouver une certaine normalité avant de retourner en studio.

Les fans pourront néanmoins continuer à profiter de sa présence sur scène jusqu'à la fin de sa tournée 2026. Après plusieurs mois riches en concerts et en festivals, Helena prendra le temps nécessaire avant de préparer la suite de son aventure musicale.