Stromae et Tove Lo signent "Des Fleurs" pour nous accompagner tout l'été

Après Pomme et Paul Kalkbrenner, Stromae propose un nouveau banger pour l'été. Le chanteur belge forme un duo avec Tove Lo sur le titre Des Fleurs, sorti ce vendredi 12 juin.

Une collaboration qui risque de nous accompagner tout l'été et qui a été mûrie sur la durée. Les deux artistes ont en effet mis quatre ans à concrétiser ce morceau. C'est ce qu'a révélé la chanteuse suédoise lors d'une interview accordée à un magazine néerlandais. "Ça a été un long processus, mais je pense qu'on peut vraiment sentir la tension sexuelle entre deux personnes et ce doute constant: est-ce qu'il va se passer un truc ou pas?"