Stromae et Tove Lo signent "Des Fleurs" pour nous accompagner tout l'été
Publié : 12 juin 2026 à 11h47 par Elodie Quesnel
La chanteuse suédoise Tove Lo a fait appel à Stromae pour partager un duo avec le titre "Des Fleurs". Un hit qui va nous accompagner tout l'été.
Après Pomme et Paul Kalkbrenner, Stromae propose un nouveau banger pour l'été. Le chanteur belge forme un duo avec Tove Lo sur le titre Des Fleurs, sorti ce vendredi 12 juin.
Une collaboration qui risque de nous accompagner tout l'été et qui a été mûrie sur la durée. Les deux artistes ont en effet mis quatre ans à concrétiser ce morceau. C'est ce qu'a révélé la chanteuse suédoise lors d'une interview accordée à un magazine néerlandais. "Ça a été un long processus, mais je pense qu'on peut vraiment sentir la tension sexuelle entre deux personnes et ce doute constant: est-ce qu'il va se passer un truc ou pas?"
Stromae, une idole pour Tove Lo
C'est lors de l'édition 2015 du festival américain Coachella que Tove Lo a découvert Stromae. Il est alors devenu son idole, une idole avec laquelle elle a finalement pu commencer à travailler en 2022.
Stromae lui a envoyé des instrumentaux, ce qui lui a permis d'écrire directement une chanson. C'est ainsi qu'est née Des Fleurs. À l'origine, elle pensait l'enregistrer seule, mais Stromae lui a demandé de chanter sur un couplet. Tove Lo a accepté immédiatement. La chanteuse a d'ailleurs confié qu'il s'agissait de sa chanson préférée de l'album Estrus.
L'album sera disponible le 18 septembre prochain. Du côté de Stromae, aucune nouvelle pour le moment concernant la préparation d'un nouvel album.