Affaire Marc Lavoine : "l'espion" dit avoir été manipulé

L'affaire Marc Lavoine continue de susciter de nombreuses interrogations. Plusieurs semaines après la découverte d'un dispositif de surveillance au domicile du chanteur, l'homme soupçonné d'avoir mené l'opération livre sa version des faits et assure avoir été trompé par la personne qui l'aurait recruté.

Selon les informations rapportées par Le Parisien, cet individu affirme avoir été approché lors d'un séjour à Marrakech par un homme lui proposant une mission présentée comme une simple récupération de matériel informatique. En échange, ses vacances auraient été prises en charge, avec une rémunération supplémentaire de plusieurs milliers d'euros.

D'après son récit, il aurait accepté de se rendre à Paris pour récupérer un iPad dans un appartement dont il possédait les clés. Le but affiché aurait été d'aider un père engagé dans une procédure concernant la garde de sa fille. Ce n'est qu'une fois sur place qu'il aurait découvert l'ampleur réelle de la mission.

L'homme affirme notamment qu'il ignorait que le logement appartenait à Marc Lavoine et qu'il était occupé. L'affaire a pris une dimension spectaculaire lorsque le chanteur aurait lui-même surpris l'intrus alors qu'il tentait d'installer du matériel de surveillance.

Une affaire Marc Lavoine aux multiples zones d'ombre

L'enquête a permis aux policiers de saisir plusieurs objets présentés comme du matériel d'espionnage, dont des caméras dissimulées, un micro intégré à un poste radio ainsi qu'une arme de poing.

Face à ces découvertes, l'homme mis en cause affirme aujourd'hui avoir été manipulé par son commanditaire. Il assure avoir lui-même déposé plainte contre X pour escroquerie, estimant ne pas avoir eu connaissance de la véritable nature de l'opération.

Toujours selon les éléments relayés par la presse, les soupçons se tournent vers une personne liée au cercle privé d'Adriana Karembeu, actuelle compagne de Marc Lavoine. Toutefois, à ce stade, aucune implication n'a été officiellement établie dans cette affaire.

L'enquête se poursuit désormais afin de déterminer les responsabilités de chacun et d'identifier précisément l'origine de cette opération de surveillance présumée. En attendant, cette affaire Marc Lavoine continue d'alimenter les spéculations tant par son caractère inhabituel que par les nombreuses questions qui restent encore sans réponse.