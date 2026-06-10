Main Square 2026 : Orelsan chansigné sur la Main Stage

Le Main Square Festival poursuit son engagement en faveur de l’accessibilité. Pour son édition 2026, l’événement organisé à Arras proposera une première historique : un concert intégralement chansigné sur sa scène principale.

C’est le concert d’Orelsan, programmé le samedi 4 juillet de 21h30 à 23h sur la Main Stage, qui bénéficiera de ce dispositif inédit. Une initiative portée conjointement par la Ville d’Arras et le festival afin de rendre la musique toujours plus accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

Un second concert sera également concerné. L’artiste Bertox, programmée sur la scène du Bastion le même jour de 16h45 à 17h15, verra également sa prestation interprétée en langue des signes française.

Le chansigné au cœur du Main Square Festival

Le chansigné consiste à interpréter en langue des signes française les paroles, les émotions et l’intention artistique d’une chanson en temps réel. Bien plus qu’une simple traduction, il s’agit d’une véritable performance scénique qui retranscrit l’énergie et le rythme de la musique.

Pour assurer ces prestations, le Main Square Festival a fait appel au collectif 10 Doigts en Cavale, référence reconnue dans le domaine du chansigné et de la médiation culturelle en LSF.

Grâce à ce dispositif, les personnes sourdes et malentendantes peuvent vivre les concerts de manière immersive et partager pleinement l’expérience du spectacle vivant avec l’ensemble du public.

Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large menée par la Ville d’Arras pour favoriser l’inclusion et l’accès à la culture pour tous. Au-delà du chansigne, plusieurs aménagements seront proposés pendant le festival.

Comme lors des précédentes éditions, une salle de change mobile sera mise à disposition des personnes à mobilité réduite. Des gilets vibrants seront également proposés afin de traduire les sons en vibrations physiques, permettant ainsi aux festivaliers sourds ou malentendants de ressentir l’intensité des concerts.

À travers ces dispositifs, le Main Square Festival et la Ville d’Arras réaffirment leur volonté commune de rendre les grands événements culturels accessibles au plus grand nombre.

Bien que le festival affiche complet, quelques places restent disponibles pour les personnes sourdes et malentendantes. Les réservations peuvent être effectuées directement auprès de l’organisation via l’adresse dédiée mise en place pour l’événement.