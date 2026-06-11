Lily dévoile le clip d’"Et si je pars", son premier single

Révélée lors de la dernière saison de la Star Academy, Lily franchit une étape décisive avec la sortie de son premier single Et si je pars. Après plusieurs semaines de teasing sur les réseaux sociaux, la jeune artiste marseillaise a non seulement dévoilé sa chanson mais également son clip officiel, très attendu par sa communauté.

Depuis la fin de l’émission, les admirateurs de Lily suivaient avec attention les moindres indices concernant ce premier projet. Entre extraits musicaux, images en studio et publications énigmatiques, la chanteuse a entretenu le suspense jusqu’à la sortie de Et si je pars.

Mais c’est surtout le clip qui attire aujourd’hui l’attention. À travers des images soignées et une esthétique épurée, Lily met en scène les émotions évoquées dans sa chanson. Le doute, les séparations, les départs et les choix de vie occupent une place centrale dans cette réalisation qui accompagne parfaitement le message du titre.

Le clip d’Et si je pars révèle l’univers de Lily

Avec le clip d’Et si je pars, Lily propose une immersion dans son univers artistique. Les séquences alternent entre moments introspectifs et plans plus lumineux, illustrant les différentes émotions traversées dans les paroles.

Cette première vidéo officielle permet également de découvrir l’identité visuelle que souhaite développer la jeune chanteuse après la Star Academy. Entre simplicité, authenticité et émotion, le clip renforce le caractère personnel du morceau et met en valeur l’interprétation de Lily.

Les réactions n’ont d’ailleurs pas tardé à apparaître sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes saluent la sincérité du projet et la cohérence entre les images et la chanson. Plusieurs fans estiment même que Et si je pars représente parfaitement la personnalité que Lily avait dévoilée durant son parcours télévisé.

Cette sortie constitue une étape importante pour l’artiste, qui rejoint la liste des anciens candidats de la Star Academy ayant lancé leur carrière solo. Si aucun EP ou album n’a encore été annoncé officiellement, Et si je pars et son clip offrent un premier aperçu prometteur de la direction artistique qu’elle souhaite emprunter.

Avec ce lancement réussi, Lily ouvre un nouveau chapitre et confirme son ambition de s’imposer durablement dans le paysage musical francophone.