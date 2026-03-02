Cocorico Electro : 3 jours de fête au Château de la Ferté Saint-Aubin

Château de la Ferté Saint-Aubin 45240 La Ferté-Saint-Aubin

de 44€ à 219€

Programmation :

Vendredi 10 juillet :

- Cassius

- Petit Biscuit

- Yann Muller

- Bardix Le Gaulois

- Tonique & Man

Samedi 11 juillet :

- Trinix

- Feder

- Upsilone

- Lecomte De Brégeot

- Charles B

- Simon Says

Dimanche 12 juillet :

- Bob Sinclar

- Lilly Palmer

- Perceval

- Ginton

- Maxim Alzy

Billetterie :

Les tarifs ci-dessous sont valables jusqu'au 15 mars 2026 sur le site officiel du Cocorico Electro.

- Pass 1 jour : 44€ (au lieu de 65€)

- Pass 2 jours : 80€ (au lieu de 98€)

- Pass 3 jours : 109€ (au lieu de 129€)

- Pass 1 jour Very Important Coco : 89€ (au lieu de 119€)

- Pass 3 jour Very Important Coco : 219€ (au lieu de 259€)