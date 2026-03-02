Cocorico Electro : 3 jours de fête au Château de la Ferté Saint-Aubin
Date
du 10 juillet 2026 à 18h00
au 12 juillet 2026 à 23h59
Lieu
Château de la Ferté Saint-Aubin
45240 La Ferté-Saint-Aubin
Tarif
Payant
de 44€ à 219€
Le rendez-vous électro de l’année revient pour une 8e édition du 10 au 12 juillet 2026.
Programmation :
Vendredi 10 juillet :
- Cassius
- Petit Biscuit
- Yann Muller
- Bardix Le Gaulois
- Tonique & Man
Samedi 11 juillet :
- Trinix
- Feder
- Upsilone
- Lecomte De Brégeot
- Charles B
- Simon Says
Dimanche 12 juillet :
- Bob Sinclar
- Lilly Palmer
- Perceval
- Ginton
- Maxim Alzy
Billetterie :
Les tarifs ci-dessous sont valables jusqu'au 15 mars 2026 sur le site officiel du Cocorico Electro.
- Pass 1 jour : 44€ (au lieu de 65€)
- Pass 2 jours : 80€ (au lieu de 98€)
- Pass 3 jours : 109€ (au lieu de 129€)
- Pass 1 jour Very Important Coco : 89€ (au lieu de 119€)
- Pass 3 jour Very Important Coco : 219€ (au lieu de 259€)