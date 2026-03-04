Star Academy : Théo L. clarifie son nom d’artiste

Depuis la fin de Star Academy 2025, Théo L. multiplie les initiatives pour continuer à faire vivre son aventure musicale. Eliminé après six semaines dans le télé-crochet, le jeune artiste reste très actif en ligne et sur scène, en proposant des reprises d’anciens élèves et en travaillant sur ses propres projets.

Durant l’émission, deux candidats portant le prénom Théo se trouvaient au château : Théo Pasquet et Théo Laurent. Pour éviter la confusion, les internautes avaient rapidement adopté des surnoms. Le public parlait alors de « Théo bouclé » et « Théo blond », puis les appellations Théo P. et Théo L. se sont imposées.

Théo L. abandonnera le surnom « Théo Camion »

Au fil des semaines, Théo L. s’est toutefois fait connaître sous un autre surnom : "Théo Camion". Ce nom faisait référence au camion rouge de son oncle, dont une reproduction était visible sur la scène du Studio 217 lors du premier prime du 18 octobre 2025.

Ce camion, baptisé Le Podium, est devenu un symbole de son univers. Il s’agit d’une scène mobile qui lui permet d’aller à la rencontre du public à travers différents événements musicaux organisés sur les routes de France.

Après son élimination de Star Academy 2025, le chanteur avait même adopté le nom « Théo Camion » sur ses réseaux sociaux. Mais ce choix ne sera finalement pas définitif.

Lors d’une interview accordée à la journaliste Audrey Bertheau pour l’émission Hors Ligne, l’artiste a tenu à clarifier la situation. Selon lui, ce surnom restera lié à l’aventure télévisée et à son concept scénique, mais ne deviendra pas son nom d’artiste officiel.

« Le jour où je sortirai un projet, le “camion” sautera malheureusement », a-t-il expliqué, confirmant que « Théo Camion » ne sera pas utilisé pour ses futures sorties musicales.

En attendant de découvrir le nom qu’il adoptera pour sa carrière, Théo L. continue de développer ses projets. Il doit notamment se produire à Paris le 7 mars 2026 lors d’un événement organisé à l’Espot, accessible sur réservation.