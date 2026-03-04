Juliette Armanet bientôt sur scène pour un concert spécial

Ces derniers temps, c’est plus sur les écrans de cinéma que sur les scènes des salles de spectacle que l’on a vu Juliette Armanet. La chanteuse a enchaîné les tournages, comme pour son rôle dans le film La Maison des femmes, sorti ce mercredi 4 mars. Elle a même été nommée aux Césars pour son rôle dans le film musical Partir un jour.

Mais pas vraiment d’annonces, ces derniers temps, sur la suite de sa carrière musicale. Son dernier album, Brûler le feu, remonte à 2021. La tournée qui en a découlé lui a d’ailleurs permis de remplir l’Accor Arena de Paris en 2023.

L’artiste, devenue maman pour la deuxième fois ces derniers mois, va mettre fin à l’attente de ses fans. Elle sera de retour sur scène, non pas avec un nouvel album, mais pour un anniversaire. Juliette Armanet sera à l’affiche des Inrocks Festival le 11 avril prochain, au Centquatre à Paris. Le festival célébrera en musique les 40 ans du magazine Les Inrocks.