Vibration partenaire de la 73ème édition du BOURGES-SANCERRE

Depuis 1951, cette grande randonnée de nuit relie la cathédrale Saint-Étienne de Bourges aux coteaux de Sancerre et rassemble chaque année des milliers de marcheurs. Lors de l’édition 2025, ils étaient 5 285 participants au total, répartis entre les trois parcours : Bourges–Sancerre, Morogues–Sancerre et la Petite Sancerroise.

Bénévole au sein de la section cyclotourisme et impliqué dans l’organisation, Patrice Charbonnieras rappelle que le Bourges–Sancerre est avant tout un événement populaire et accessible. Selon lui, on y croise des marcheurs de tous âges : des jeunes, des retraités, des sportifs confirmés, mais aussi des participants au niveau plus moyen. Certains réalisent même le parcours en courant, façon trail. Il précise toutefois qu’un minimum d’entraînement est conseillé pour profiter pleinement de l’épreuve.

Trois parcours sont proposés. Le Bourges–Sancerre, long d’environ 56 kilomètres, s’élance à minuit depuis la cathédrale de Bourges. Le départ de Morogues–Sancerre a lieu entre 5 heures et 6 h 30, tandis que la Petite Sancerroise (16,5 km) démarre entre 7 heures et 8 heures. Les droits d’inscription restent volontairement accessibles : 18 euros pour le Bourges–Sancerre jusqu’à la veille et 22 euros le jour-J, 12 euros pour Morogues–Sancerre puis 15 euros le jour même, et 5 euros pour la Petite Sancerroise. Les jeunes et étudiants de 15 à 20 ans bénéficient d’un demi-tarif.

Michel Fouquenet, ancien président et aujourd’hui membre du club des Cyclotouristes Berruyers, fait lui aussi partie de l’organisation. Il explique que le Bourges-Sancerre est né en 1951 d’un pari entre cyclotouristes, qui ne pratiquaient pas le vélo en hiver et ont décidé de relier Bourges à Sancerre à pied. Ils étaient alors 41 participants. Depuis, l’événement n’a cessé de prendre de l’ampleur. Engagé depuis 15 ans, Michel a vu le nombre d’inscrits augmenter régulièrement, malgré l’interruption pendant deux années liées au Covid. En 2019, on comptait déjà 3 500 marcheurs, puis plus de 4 000 après la reprise, jusqu’aux 5 285 participants de 2025.

Le départ groupé de minuit à Bourges contribue à l’atmosphère unique de la marche. En moyenne, les participants arrivent à Sancerre entre 10 heures et 11 heures. Six postes de ravitaillement jalonnent le parcours, proposant boissons chaudes, brioches, compotes, fruits secs et autres encas. En tout, 250 bénévoles sont mobilisés. Le dernier ravitaillement est assuré par le comité des fêtes de Sancerre, et les marcheurs sont accueillis à l’arrivée avec un verre de Sancerre blanc. Là encore, l’objectif reste le même : rendre l’événement à la fois convivial et accessible.

Nouveauté importante cette année : les inscriptions sont désormais possibles en ligne, ce qui facilite encore davantage la participation, alors pour tous les Berrichons et les autres, n'hésitez plus, foncez vous inscrire !

Partenaire de cette 73ème édition, Vibration accompagnera les marcheurs tout au long de l’événement et mettra à l’honneur l’esprit convivial, sportif et solidaire du Bourges–Sancerre.