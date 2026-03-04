Linkup annonce son retour sur scène sans Matt Pokora

Le boys band Linkup a annoncé son retour en 2026 avec concert, le 6 juin, à l'Arena Festival de Chambéry. Une reformation inattendue qui a réveillé la nostalgie des fans du groupe qui avait marqué le début des années 2000 avec son titre Mon étoile.

L'un des membres du groupe, Lionel Tim, a annoncé en interview que ce concert sera "un test" pour voir si le public est toujours réceptif à leur musique. Une approche prudente qui témoigne de l'incertitude de la réussite de ce comeback après tant d'années d'absence.

Matt Pokora, ancien membre du groupe et révélé par ce dernier en 2003, ne participera pas à ce retour. Il a confirmé sur le plateau de l'émission "C à vous" ne pas prendre part à ce projet, sans trop dévoiler son positionnement vis-à-vis de cette reformation. Malgré tout, il se dit content pour ses anciens compères. Selon Matt Pokora, ce serait Lionel Tim qui reprendrait ses parties chantées.

Il faut dire que la carrière solo de Matt Pokora bat son plein entre sa récente participation au concert des Enfoirés 2026, une émission sur Gulli et la tournée qui accompagne son dernier album publié en mars 2025. Il sera d’ailleurs à Orléans le 20 mars 2026 et à Tours le 4 avril. Difficile dans ces conditions d'imaginer un retour dans le groupe qui l'a vu naître.