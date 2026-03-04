Big Flo et Oli bloqués à Dubaï à 10 jours de la sortie de leur album

"On ne voulait pas trop en parler parce qu’on attendait un peu d’avoir les nouvelles. Mais on est bloqué à Dubaï depuis quatre jours." C’est face caméra que le duo Bigflo & Oli a pris la parole depuis la terrasse de sa chambre d’hôtel, dans le centre de Dubaï.

Mauvais timing pour les frères toulousains, à dix jours de la sortie de leur nouvel album Karma. Après le tournage, au Népal, d’une partie du clip de l’un des singles de ce nouvel album, Bigflo & Oli étaient en escale pour deux heures à l’aéroport de Dubaï lorsque le conflit au Moyen-Orient a éclaté. Les échanges militaires entre l’Iran et d’autres pays du Golfe ont entraîné l’arrêt des vols sur une grande partie du Moyen-Orient.

Toujours dans leur vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Bigflo & Oli ont expliqué qu’il n’y avait "rien de très grave. On entend juste des bruits de missiles, parfois. On sent qu’on est en sécurité, quand même. Mais ça fait bizarre." Avant d’ajouter que cette situation tombait mal, puisque le duo doit assurer la promotion de son nouvel album, qui sortira le vendredi 13 mars. Ils ont notamment dû décaler plusieurs rendez-vous prévus pour parler de leur nouvel opus.

Il ne reste plus qu’à patienter, puisque l’espace aérien reste fermé jusqu’à nouvel ordre. Bigflo & Oli espèrent être rentrés pour assurer le début de leur tournée, qui doit commencer en avril à Toulouse.