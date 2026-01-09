Back to Classics : DJ Myst débarque sur Vibration !

Vous l’avez réclamé : DJ Myst revient et s’installe sur Vibration, tous les vendredis soir. A partir de 22h, le DJ qui a ambiancé le Tour Vibration livrera une performance exclusive durant 2 heures pour tous les auditeurs de Vibration.

Dans Back to Classics, la priorité sera donnée aux sons intemporels. DJ Myst prendra les commandes de l’antenne pour un mix 100 % classiques, pensé pour celles et ceux qui aiment l’ambiance old-school et les morceaux qui traversent les générations.

Au programme : que des titres incontournables, ceux qui faisaient l’unanimité dès les premières notes, les sons que vous aviez dans votre iPod à l’époque, revisités et enchaînés avec précision. Un vrai retour aux sources, entre souvenirs en stéréo et énergie du week-end qui démarre, vous l'aurez compris Back to Classics c'est le rendez-vous incontournable de la nouvelle année sur Vibration, alors à ce soir pour la première !

On vous laisse avec l'explication du concept par DJ Myst lui-même et un mix sur mesure !