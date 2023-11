Le Welcome - Circuit des 24H du Mans 72019 Le Mans

Les tendances de demain seront au Mans en cette fin d’année ! En partenariat avec Vibration, Le Mans Fashion Show aura lieu ce vendredi 17 novembre dès 19h au Welcome, sur le circuit des 24h du Mans. Cette soirée de prestige combinera des défilés de mode d’envergure, un dîner de gala et des shows artistiques, avec en parrain l’animateur et commentateur sportif Nelson Monfort.