Des séances de psy... dans les bars !

À Stockholm, un projet pilote original explore une nouvelle façon d’aborder la santé mentale : parler au lieu de boire.

Dans un bar situé dans le quartier de Södermalm, les clients peuvent désormais s’asseoir non seulement pour commander une boisson, mais aussi pour s’entretenir gratuitement avec un psychologue diplômé. Cette initiative, appelée « bar therapy », a pour objectif de rendre l’accès au soutien psychologique plus simple et moins intimidant.

L’idée est de réduire les barrières qui empêchent certaines personnes de demander de l’aide, notamment la peur du jugement, la stigmatisation des troubles mentaux ou encore les longs délais d’attente pour obtenir un rendez-vous traditionnel. En Suède, ces délais peuvent parfois s’étendre sur plusieurs mois, ce qui pousse les initiateurs du projet à proposer une alternative immédiate et accessible.

Dans ce cadre informel, il suffit de s’installer au bar, sans rendez-vous, pour engager une conversation avec un professionnel. L’environnement décontracté est volontairement choisi : il s’agit de favoriser une parole plus spontanée, dans un lieu du quotidien plutôt que dans un cabinet médical classique. L’objectif est de permettre une première prise de contact, qui peut ensuite déboucher sur un suivi thérapeutique si nécessaire.

Le projet ne se limite pas aux clients. Les barmans eux-mêmes reçoivent une formation spécifique afin de mieux repérer les situations de détresse et d’adopter une écoute plus attentive. Ils apprennent également à orienter les personnes vers les bons interlocuteurs lorsque cela est nécessaire. À terme, ces formations pourraient être étendues à d’autres établissements en Suède.

Soutenu par une entreprise du secteur brassicole, le programme pourrait être déployé dans une vingtaine de bars à Stockholm si les résultats sont concluants. L’ambition est de transformer certains lieux de consommation en espaces de dialogue et de prévention.