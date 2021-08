Diam's va-t-elle annoncer son retour ?

Cela fait déjà douze ans que Mélanie Georgiades alias Diam's n'a pas sorti d’album. Le dernier en date, « SOS », avait rejoint les bacs en 2009. Encore un énorme succès à l’époque. Depuis, la rappeuse a changé de vie et se consacre à d'autres projets, très loin du show-business.



Après avoir créé la société de décoration « Home by Mel », l'ex-star du rap s’est lancée dans les voyages touristiques et religieux avec l’agence « Hégire Voyages », qui permet de faire un pèlerinage à La Mecque. Des voyages annulés à cause de la pandémie de Coronavirus.



Pendant tout ce parcours de reconversion professionnelle, Diam’s est passée par différents statuts (demandeuse d'emploi, mère au foyer, entrepreneuse, etc..). Autant d’obstacles qui demandent parfois de longues démarches administratives auprès de Pôle Emploi.

Diam's de retour ?

Après avoir reçu il y a longtemps des propositions de productions de la part de Jamel Debbouze, ce serait peut-être grâce à son amie Vitaa que Diam’s pourrait revenir sur le devant de la scène. Dernièrement interrogée sur France Inter, la chanteuse avait confié voir très régulièrement Diam’s.



Mélanie « écrit encore des bouquins, des textes. Des fois, on est ensemble à la maison et elle se met à me faire un couplet » expliquait alors Vitaa. Diam's pourrait-elle donc bien reprendre sa carrière ? Nombreux sont ceux qui rêvent de voir la Boulette retrouver la scène car encore aujourd’hui Diam’s est considérée comme la meilleure rappeuse française de tous les temps.

Vitaa lui aurait donc fait « des propositions ».



La chanteuse qui avait enregistré avec elle le tube « Confessions nocturnes » précise que « Diam’s est heureuse aujourd'hui » et que son « cheminement » semble clairement exclure un retour dans la musique car revenir dans la chanson devrait se faire « dans des conditions qui correspondraient à sa foi et ses valeurs ». Les fans de la rappeuse eux espèrent toujours que Diam’s annoncera un jour un nouvel album.