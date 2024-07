Casting : des enfants recherchés pour le tournage d'un film en Bourgogne

À vos CV ! Pour son prochain film intitulé "Les enfants de la résistance" et qui se déroule en 1944, Christophe Barratier ("Les Choristes", "La Nouvelle Guerre des boutons") recherche plusieurs profils d’enfants pour incarner les rôles principaux. En tout, quatre garçons âgés entre 12 et 13 ans et une fille blonde du même âge.

Les rôles

François - Beau garçon, idéalement cheveux roux (mais pas obligatoire). Jeune fils de paysan, en colère contre les allemands, il est un peu tête brûlée et se met souvent dans des situations compliquées. Malin, coléreux, plein d’énergie et de personnalité, il est le leader du petit groupe.

Eusèbe - Ami de François, il est réfléchi, posé et plutôt premier de la classe. Il essaie d’empêcher son ami de se mettre dans des situations compliquées.

Jean - Sympathique et un peu suiveur, il est le fils d’un notaire juif mais personne dans le village n’est au courant. Jean est du genre à ne pas trop se faire remarquer.

Luc - Grande gueule, assez antipathique, c’est le "méchant" de la bande adverse. Il espionne ses camarades pour le compte de son père, qui renseigne la Gestapo.

Lisa - Elle est adoptée par la famille de François. Ses parents ont été tués sur la route de l’exode. Elle est d’origine juive allemande et est très énergétique.

Tournage

Le tournage aura lieu en octobre en Bourgogne à Mailly-le-Château (Yonne), avec notamment l'acteur et humoriste Artus. le casting est ouvert à toute la France. Pour candidater il suffit d’envoyer vos documents à l’adresse castingresistance2024@gmail.com en joignant :

Photos (portrait et en pied)

Nom et prénom de l’enfant

Date de naissance

Sa taille

Coordonnées des parents

Ville de résidence

À noter que les débutants sont acceptés !