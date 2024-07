Gwen Stefani fait son grand retour... pour l'hymne des JO !

On ne l'avait pas vu venir, dis-donc ! Après sept ans d'absence, Gwen Stefani revient sur le devant de la scène. Et quelle scène... Aux côtés du chanteur Anderson . Paak, elle signe l'hymne de l'un des évènements les plus suivis sur la planète : les Jeux Olympiques de Paris 2024 !

"Hello World" est un titre écrit par Ryan Tedder (One Republic). Il sera diffusé tout le long de la compétition par le Comité international olympique et dans les publicités Coca-Cola, partenaire historique des JO. Une opportunité, on imagine, difficile à rater ! Les trois collaborateurs ont en effet sauté sur l'occasion, dans l'espoir que cette chanson devienne "un succès immédiat et qu’elle donnera aux auditeurs du monde entier un nouveau son sur lequel groover", a fait savoir Anderson .Paak à Billboard.

En tout cas, on ne boude pas notre plaisir de revoir l'interprête de "Hollaback Girl". On rêve même d'une actualité musicale plus riche pour l'ex-membre de No Doubt. Mais ça n'a pas l'air d'être au programme...