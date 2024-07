Une très bonne nouvelle dans le Loiret ! Après plusieurs semaines d'incertitudes, le tribunal de commerce a finalement rendu son verdict. Après avoir étudié les trois offres de reprise déposée, c'est finalement celle portée par les salariés loirétains de l'entreprise de verrerie qui est confirmée. Celle-ci était celle qui permettait de maintenir le plus d'emplois. Elle prévoit en effet le maintien de l'intégralité des postes du site de La Chapelle-Saint-Mesmin, soit 226 emplois après une démission et un départ à la retraite.

Cette décision met fin à une longue période d'incertitude. Duralex, fleuron de l'industrie française, avait été placé en redressement judiciaire fin avril, après déjà plusieurs mois de difficultés. L'entreprise avait dû, l'hiver dernier, mettre à l'arrêt sa production pour faire face à la flambée des prix de l'énergie.

Le projet de Scop (société coopérative de production) est porté par la direction actuelle du site, et 60% des salariés. Elle était également soutenue par les collectivités, la Métropole d’Orléans ayant notamment proposé de racheter le site pour 5 à 8 millions, afin de convaincre les banques. Les deux autres offres étaient portées par la SARL Tourres et Cie, qui possède déjà deux verreries, et Carlesimo Investissements/GCB Investissements, un groupe industriel spécialisé dans les quilles en plomb pour les bateaux, et Lory International.