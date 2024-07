Été 2024 : où se baigner à Bourges

À l'occasion de cette nouvelle période estivale, on vous conseille, avant de faire trempette, de vérifier si aucune mesure d’interdiction de baignade n’est entrée en vigueur. En effet, certaines aires de baignade naturelle peuvent être soumises à une restriction, si la qualité de l’eau n’est pas conforme à la réglementation.

Voici une liste (non exhaustive) des sites ouverts aux visiteurs à Bourges, et plus largement sur l'ensemble du département du Cher.

Bonnes vacances à tous !

Plans d’eau

Val d’Auron : Bourges, 18 000

Plage de Bourges : Bourges, 18 000

Étang de Robinson : La-Guerche-sur-l’Aubois, 18 150

Étang du Puits : Argent-sur-Sauldre, 18 410

Étang du Petit Bois : Henrichemont, 18 250

Lac de Sidiailles : Sidiailles, 18 270

Piscine

Piscine des Gibjoncs : rue de Turly, Bourges, 18 000

Parc