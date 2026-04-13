Indemnités des maires : hausse automatique ou choix politique ?

À la suite des dernières élections municipales, plusieurs maires fraîchement élus ont vu leurs indemnités augmenter dès leur premier conseil municipal.

Une décision qui peut surprendre, voire choquer, dans un contexte où les attentes en matière d’exemplarité des élus sont élevées. Des villes comme Bordeaux, Nîmes ou Roubaix ont ainsi été au cœur de critiques après l’annonce d’une revalorisation des indemnités du maire et de ses adjoints.

À première vue, cette augmentation peut donner l’impression d’une décision unilatérale, voire opportuniste. Pourtant, la réalité est plus encadrée. En France, un maire ne peut pas fixer librement sa propre rémunération. Les indemnités des élus locaux sont strictement régies par la loi, avec un plafond national qui dépend notamment de la taille de la commune.

Ce plafond est calculé à partir de l’indice brut de la fonction publique, un indicateur qui sert de base à de nombreuses rémunérations dans le secteur public. Lorsque cet indice est revalorisé — comme cela a été le cas à plusieurs reprises depuis les élections municipales de 2020 — le plafond des indemnités augmente mécaniquement. Autrement dit, même sans décision politique directe, le cadre légal évolue à la hausse.

Cependant, c’est bien le conseil municipal qui vote le montant effectivement versé aux élus. Et ce point est essentiel : les élus peuvent décider d’appliquer le maximum autorisé… ou de rester en dessous. Il existe donc une marge de manœuvre réelle, qui relève d’un choix politique et non d’une obligation automatique.

Dans ce contexte, les critiques adressées à certains maires prennent une autre dimension. Si la hausse du plafond est imposée par l’évolution de l’indice, l’augmentation effective des indemnités, elle, dépend d’une décision collective au sein du conseil municipal. Les élus peuvent tout à fait choisir de ne pas s’aligner sur le maximum légal.

En définitive, si le cadre juridique explique en partie ces augmentations, il ne les impose pas totalement. L’indice évolue automatiquement, mais le montant final des indemnités reste, lui, un choix politique assumé.