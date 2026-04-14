 Vianney termine sa cabane et prépare déjà son retour à la musique

Vianney avait mis sa carrière entre parenthèses à l’été 2025 pour se lancer dans un projet très différent, construire lui-même une cabane en pleine nature, sans expérience particulière. Un défi qu’il a mené pendant neuf mois, dans des conditions parfois difficiles, entre pluie, froid et solitude.

Sur ses réseaux, il confie « Après 9 mois inoubliables, j’y suis enfin arrivé », évoquant un parcours fait de difficultés mais aussi de transformation personnelle. Ce refuge n’est pas qu’un simple projet bricolage. Pensée comme un véritable lieu de vie et de création, la cabane est équipée d’un lit, d’un poêle et surtout de matériel pour composer de la musique. L’objectif est de s’isoler pour retrouver l’inspiration.

Un retour à la musique en préparation

Une fois la construction terminée, Vianney ne compte pas s’arrêter là. Il a annoncé vouloir s’enfermer pendant un mois dans cette cabane, accompagné de ses instruments, pour écrire et enregistrer de nouveaux morceaux. Une démarche introspective qui pourrait marquer le début d’un nouveau chapitre dans sa carrière.

Très actif ces dernières années, notamment dans l’émission The Voice, avec la troupe des Enfoirés sans oublier ses nombreux projets musicaux, Vianney ressentait le besoin de ralentir et de se recentrer. Ce projet, à la fois physique et symbolique, apparaît comme une manière de se reconstruire avant de revenir à la musique avec une nouvelle énergie.