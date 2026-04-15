Vivre un mois dans les Alpes Italiennes pour une étude scientifique

Une expérience scientifique hors du commun est actuellement proposée à des volontaires prêts à sortir de leur quotidien.

Des chercheurs lancent un appel à candidatures pour participer à une étude menée en haute altitude, au cœur des Alpes italiennes. L’objectif : mieux comprendre les effets de l’altitude sur la santé humaine.

Pendant un mois, les participants sélectionnés auront l’opportunité de vivre dans le refuge Nino Corsi, niché à 2 300 mètres d’altitude, au sein du parc national du Stelvio. Hébergement gratuit, cadre spectaculaire et immersion totale dans un environnement montagnard : les conditions ont de quoi séduire les amateurs de nature comme les curieux attirés par l’aventure scientifique.

Mais derrière cette expérience se cache un protocole rigoureux. Tout au long du séjour, les volontaires seront suivis par une équipe médicale. Les chercheurs analyseront plusieurs paramètres essentiels : la qualité du sommeil, l’activité physique quotidienne et les habitudes alimentaires. L’objectif est d’observer comment le corps humain s’adapte à un environnement en altitude sur une période prolongée.

Les participants devront maintenir une routine active durant toute la durée de l’étude. Il sera toutefois possible de télétravailler ou de poursuivre ses études à distance, à condition de conserver un mode de vie dynamique. Cette exigence est essentielle pour permettre aux scientifiques d’obtenir des données fiables sur l’impact de l’altitude dans des conditions proches de la vie réelle.

Les chercheurs recherchent des profils bien précis. Les candidats doivent être âgés de 18 à 40 ans, en bonne condition physique et, point important, résider habituellement au niveau de la mer. Ce dernier critère permet de mesurer plus précisément les effets du changement d’altitude sur l’organisme.