Joseph Kamel annonce une nouvelle tournée et confirme son retour

L’un des visages montants de la pop française, Joseph Kamel, repart sur les routes. Le chanteur a officialisé une nouvelle tournée pour la fin d’année 2026 et le début 2027. Si une vingtaine de dates sont déjà annoncées en France et en Europe, dont une à Paris, le 13 novembre 2026, le chanteur a promis d’en révéler de nouvelles dans les semaines qui viennent. La billetterie ouvre ce jeudi 16 avril à 12h.

Si la majorité des concerts du chanteur se dérouleront dans des salles intimistes, Joseph Kamel accède désormais à des lieux prestigieux comme l’Olympia ou le Zénith de Caen. Un signe de sa montée en puissance sur la scène française, portée par le succès de son album Miroirs et de titres comme Beau.

Après plusieurs années, Joseph Kamel s’est imposé comme une figure montante de la nouvelle scène pop, entre influences folk et variété. Avec cette tournée 2026, il confirme son statut d’artiste en place, et ouvre une nouvelle page de sa carrière quelques semaines après la sortie de son single Crash.