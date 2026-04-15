Lady Gaga crée la surprise lors du dernier concert de sa tournée

Clap de fin pour Lady Gaga. La popstar a donné le dernier concert de sa tournée “Mayhem Ball” au mythique Madison Square Garden, concluant neuf mois de shows intenses à travers le monde. Mais cette ultime date restera surtout marquée par une annonce surprise : Mayhem Requiem.

Face à 19 000 spectateurs, Lady Gaga a livré une performance riche en émotions, alternant entre ses plus grands tubes et des moments plus intimes au piano.

Visiblement bouleversée, l’artiste a pris le temps de remercier ses fans pour leur fidélité, évoquant près de 20 ans de carrière partagée avec eux.

Entre deux larmes, la chanteuse a tenu à rappeler son attachement à son public : « Je vous aime tellement… Merci d’avoir été là chaque soir ». Une déclaration sincère qui a renforcé l’intensité de cette soirée déjà exceptionnelle.

“Mayhem Requiem” : une performance de Lady devant une poignée de fans

Mais le moment le plus marquant du concert reste sans conteste l’annonce de Mayhem Requiem. Diffusé sur écran géant, un teaser en noir et blanc a surpris les spectateurs présents. On y découvre une atmosphère sombre et baroque, entre cathédrale en ruines et silhouettes énigmatiques.

Ce projet, intitulé Mayhem Requiem, sera prochainement disponible sur Apple Music. Il s’agit en réalité d’un concert filmé dans des conditions très particulières : une performance intime donnée devant seulement 2 000 personnes au Wiltern Theatre de Los Angeles.

Lors de cet événement exclusif, Lady Gaga a interprété l’intégralité de son album Mayhem, accompagnée d’un titre inédit intitulé Can’t Stop the High.

Aucun extrait n’a filtré jusqu’à présent, les spectateurs ayant dû conserver leurs téléphones scellés pendant toute la durée du show.

Avec Mayhem Requiem, Lady Gaga prolonge ainsi l’univers de sa tournée tout en proposant une expérience différente, plus immersive et artistique. Une manière de boucler ce chapitre tout en préparant la suite.

Avant de quitter la scène, la chanteuse a promis à ses fans qu’elle reviendrait bientôt. Une déclaration qui, combinée à cette annonce, laisse entrevoir une nouvelle ère déjà en préparation.