Céline Dion dévoile une mystérieuse vidéo sur ses réseaux sociaux

Céline Dion est-elle en train de préparer une nouvelle surprise ? Ce lundi 13 avril, sur ses réseaux sociaux, la chanteuse canadienne a publié le teaser d’une vidéo intrigante. Sans musique en arrière-plan, on y voit des couples se former dans des lieux emblématiques de Paris : la place de la Concorde, les jardins du Palais-Royal ou encore les colonnes de Buren.

Une séquence qui pourrait annoncer la sortie d’un nouveau single. Selon le journal Le Parisien, une chanson inédite, signée Jean-Jacques Goldman, pourrait sortir le vendredi 17 avril.

Pour l’heure, rien n’a été officialisé. Mais ce teaser énigmatique semble renforcer un peu plus les rumeurs autour d’un retour musical très attendu.