Céline Dion dévoile une mystérieuse vidéo sur ses réseaux sociaux
Publié : 14 avril 2026 à 11h47 par Elodie Quesnel
Céline Dion a dévoilé sur ses réseaux sociaux une mini-vidéo dans laquelle on aperçoit plusieurs couples dans des lieux emblématiques de Paris. Il pourrait s’agir d’un teaser annonçant la sortie d’une chanson inédite écrite par Jean-Jacques Goldman, attendue ce vendredi 17 avril.
Céline Dion est-elle en train de préparer une nouvelle surprise ? Ce lundi 13 avril, sur ses réseaux sociaux, la chanteuse canadienne a publié le teaser d’une vidéo intrigante. Sans musique en arrière-plan, on y voit des couples se former dans des lieux emblématiques de Paris : la place de la Concorde, les jardins du Palais-Royal ou encore les colonnes de Buren.
Une séquence qui pourrait annoncer la sortie d’un nouveau single. Selon le journal Le Parisien, une chanson inédite, signée Jean-Jacques Goldman, pourrait sortir le vendredi 17 avril.
Pour l’heure, rien n’a été officialisé. Mais ce teaser énigmatique semble renforcer un peu plus les rumeurs autour d’un retour musical très attendu.
🚨 🚨 Celine Dion posts teaser on her instagram stories! New song coming this week! pic.twitter.com/0K8D7xq3ea— Celine Dion Trends (@celinetrends) April 13, 2026
Deux albums pour accompagner ses concerts parisiens
En plus de ses 16 concerts prévus entre septembre et octobre 2026 au Paris La Défense Arena, la star internationale pourrait également faire son retour dans les bacs. Selon les rumeurs, Céline Dion préparerait deux albums : l’un en anglais, l’autre en français.
D’après le magazine Paris Match, une nouvelle chanson signée Ycare devrait voir le jour cet été, ainsi qu’un troisième titre à l’occasion du lancement de sa résidence parisienne, prévue le 12 septembre prochain.