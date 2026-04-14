Le chanteur du groupe Imagine Dragons sort son propre jeu vidéo

Dan Reynolds n’a pas que la musique dans la vie. Le leader du groupe Imagine Dragons est aussi un grand passionné de jeux vidéo. Depuis 2020, il dirige avec son frère Mac le studio Night Street Games, qui emploie aujourd’hui plus d’une trentaine de personnes.

Et cette fois, il vient de franchir un cap : réaliser son rêve en sortant son propre jeu vidéo.