Le chanteur du groupe Imagine Dragons sort son propre jeu vidéo
Publié : 14 avril 2026 à 15h56 par Elodie Quesnel
Dan Reynolds, chanteur d'Imagine Dragons, a créé avec son frère Mac un jeu vidéo sur PC, Last Flag. Il sort ce mardi 14 avril 2026.
Dan Reynolds n’a pas que la musique dans la vie. Le leader du groupe Imagine Dragons est aussi un grand passionné de jeux vidéo. Depuis 2020, il dirige avec son frère Mac le studio Night Street Games, qui emploie aujourd’hui plus d’une trentaine de personnes.
Et cette fois, il vient de franchir un cap : réaliser son rêve en sortant son propre jeu vidéo.
Une histoire qui s'inspire de l'enfance de Dan Reynolds
Last Flag, c’est son nom qui sort ce mardi 14 avril sur PC. Une passion née dès l’enfance de Dan Reynolds, qu’il partageait avec son grand frère. À l’époque, il rêvait déjà de créer son premier jeu, bien avant de fonder Imagine Dragons. Mais le succès fulgurant du groupe l’a contraint à mettre cette ambition de côté.
Aujourd’hui, la boucle est bouclée avec la sortie de Last Flag. Ce jeu de “capture du drapeau” oppose deux équipes de cinq joueurs en ligne. Leur mission : dissimuler leur propre bannière avec stratégie tout en partant à la conquête de celle de leurs adversaires. Une mécanique directement inspirée de leurs souvenirs d’étés passés dans un camp scout, où les deux frères s’affrontaient déjà dans les bois lors de parties similaires.