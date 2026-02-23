La destruction de textiles invendus bientôt interdite

La Commission européenne a adopté, le 9 février dernier, un ensemble de nouvelles règles visant à limiter drastiquement la destruction de vêtements neufs invendus.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du Règlement sur l’écoconception pour des produits durables (ESPR), une législation européenne qui fixe des standards stricts afin d’encourager une économie circulaire et respectueuse des ressources naturelles.

Chaque année, on estime que 4 à 9 % des textiles invendus en Europe sont détruits avant même d’avoir été portés, une pratique qui génère environ 5,6 millions de tonnes de CO₂ par an, soit un impact climatique comparable aux émissions nettes annuelles d’un pays comme la Suède. Ce gaspillage est lié à la surproduction de l’industrie de la mode, en particulier de la « fast fashion », qui produit massivement des vêtements parfois difficiles à écouler.

Pour lutter contre ce phénomène, le nouveau dispositif interdit la destruction pure et simple des invendus (vêtements, accessoires et chaussures) par les grandes entreprises à partir du 19 juillet 2026. Les entreprises de taille moyenne devront suivre le mouvement à partir de juillet 2030. Cette interdiction va de pair avec la mise en place d’obligations de transparence : les fabricants et distributeurs seront tenus de déclarer publiquement les volumes de produits non vendus qu’ils mettent au rebut, ce qui doit inciter à revoir les modèles d’approvisionnement, de stockage et de commercialisation.

Toutefois, la destruction pourra encore être autorisée dans des cas très strictement définis, par exemple si un produit présente un risque pour la santé ou la sécurité, s’il est endommagé ou contaminé, ou encore si toutes les alternatives possibles ont été sérieusement envisagées (don, réemploi, recyclage) et documentées. Dans ces situations, les entreprises devront justifier et prouver qu’elles ont exploré d’autres options avant de recourir à la destruction.