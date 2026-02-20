Rosé et Bruno Mars en tête du classement mondial avec « APT. »

La star de la K-pop Rosé, membre du groupe Blackpink confirme son influence mondiale avec « APT. », un titre qu’elle partage avec l’artiste américain Bruno Mars. D’après les chiffres publiés par l’IFPI, cette chanson s’est hissée au sommet du Global Single Chart 2025, totalisant pas moins de 2,06 milliards d’unités converties, toutes plateformes confondues.

Ce succès fait de Rosé la première artiste asiatique à atteindre la première place de ce classement mondial, traditionnellement dominé par des stars nord-américaines ou européennes. Fait notable : « APT. » contient des paroles non anglophones, ce qui constitue une première dans l’histoire du Global Single Chart, selon la Fédération internationale.

Juste derrière, une autre chanson liée à l’univers de l’animation musicale se démarque : « Golden » du groupe virtuel Huntr/x, issue de la bande originale du film KPop Demon Hunters, arrive en deuxième position avec 2,00 milliards d’unités.

La collaboration avec Bruno Mars, lui-même déjà numéro 1 mondial en 2011 avec « Just The Way You Are » a sans doute contribué à propulser encore plus haut le morceau de Rosé, qui a marqué l’année musicale 2025.