Taylor Swift reste la reine incontestée des ventes d'albums en 2025

Rien ne résiste à Taylor Swift. La Fédération internationale de l’industrie phonographique a dévoilé son classement 2025 des plus grands vendeurs d’albums. Et pour la quatrième année consécutive, c’est la chanteuse américaine qui décroche la première place. Ce n’est pas tout : c’est la sixième fois de sa carrière qu’elle accède à la première marche de ce podium, un titre qui récompense l’artiste ayant vendu le plus d’albums et de singles, en formats numériques, physiques ou en streaming, sur une année complète.

L’année 2025 a notamment été marquée par la sortie de son 12e album, The Life of the Show Girl, qui a signé le meilleur lancement de l’année. Un album accompagné d’un documentaire en six épisodes, The End of an Era, dans lequel la popstar américaine dévoile les coulisses de sa tournée mondiale.