Héléna fête ses 24 ans avec une surprise à ses fans
Publié : 20 février 2026 à 10h00 par Iris
Pour ses 24 ans, Héléna surprend ses fans avec une nouvelle version de “Mauvais Garçon”. La révélation de la Star Academy offre un cadeau inattendu à son public : une relecture orchestrale de son plus grand tube.
Ce 19 février, Héléna célèbre ses 24 ans. Mais au lieu de recevoir des cadeaux, la jeune artiste a choisi d’en offrir un à ses fans. Une attention qui confirme le lien fort qu’elle entretient avec son public depuis sa participation à la Star Academy.
Demi-finaliste marquante de l’émission, Héléna s’est rapidement imposée comme l’un des nouveaux visages de la chanson francophone. Portée par des titres comme Summer Body et surtout Mauvais Garçon, elle a vu son premier album Hélé décrocher une certification platine en quelques mois seulement.
Mauvais Garçon revisité pour son anniversaire
Pour marquer son anniversaire, Héléna a annoncé sur ses réseaux sociaux la sortie d’une version orchestrale de Mauvais Garçon. Un choix loin d’être anodin : le morceau est devenu son plus grand succès et un véritable hymne pour ses fans.
Dans cette nouvelle version, les arrangements se parent de violons majestueux et d’une orchestration plus ample. Le résultat ? Une interprétation plus intense et émouvante, qui révèle une autre facette du titre. Là où la version originale misait sur une énergie pop moderne, cette relecture met en avant la puissance vocale et la sensibilité d’Héléna.
Cette surprise intervient dans une période particulièrement faste pour la chanteuse. Après sa participation aux Les Enfoirés en 2026 et une récompense aux Victoires de la Musique, Héléna enchaîne les succès et confirme son statut d’artiste incontournable de la nouvelle génération.
En offrant cette version inédite de Mauvais Garçon pour son anniversaire, Héléna transforme une date personnelle en moment de partage collectif. Une manière élégante de remercier celles et ceux qui la soutiennent depuis ses débuts à la Star Academy.
A seulement 24 ans, Héléna prouve qu’elle ne cesse d’évoluer artistiquement. Et cette surprise musicale pourrait bien annoncer d’autres projets ambitieux dans les mois à venir.