Héléna fête ses 24 ans avec une surprise à ses fans

Ce 19 février, Héléna célèbre ses 24 ans. Mais au lieu de recevoir des cadeaux, la jeune artiste a choisi d’en offrir un à ses fans. Une attention qui confirme le lien fort qu’elle entretient avec son public depuis sa participation à la Star Academy.

Demi-finaliste marquante de l’émission, Héléna s’est rapidement imposée comme l’un des nouveaux visages de la chanson francophone. Portée par des titres comme Summer Body et surtout Mauvais Garçon, elle a vu son premier album Hélé décrocher une certification platine en quelques mois seulement.

Mauvais Garçon revisité pour son anniversaire

Pour marquer son anniversaire, Héléna a annoncé sur ses réseaux sociaux la sortie d’une version orchestrale de Mauvais Garçon. Un choix loin d’être anodin : le morceau est devenu son plus grand succès et un véritable hymne pour ses fans.

Dans cette nouvelle version, les arrangements se parent de violons majestueux et d’une orchestration plus ample. Le résultat ? Une interprétation plus intense et émouvante, qui révèle une autre facette du titre. Là où la version originale misait sur une énergie pop moderne, cette relecture met en avant la puissance vocale et la sensibilité d’Héléna.