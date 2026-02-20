Orelsan refuse de chanter “Saint-Valentin” en concert

En tournée dans toute la France, Orelsan fait salle comble. Mais samedi 14 février, au Zénith de Nantes, le rappeur a surpris une partie de son public en refusant d’interpréter l’un de ses morceaux les plus polémiques : Saint-Valentin.

Alors que plusieurs fans brandissaient des pancartes pour réclamer la chanson, Orelsan a pris la parole avec humour : « Je vois vos panneaux, je vais pas chanter “Saint-Valentin” ». Face aux huées, il a poursuivi sur un ton ironique : « Il y a des enfants de huit ans. On chante “Saint-Valentin” ce soir, dans 20 ans ils commettent des crimes. C’est ça que vous voulez ? ». Une réponse qui a finalement déclenché des rires et des applaudissements.

La vidéo de cette séquence a rapidement dépassé le million de vues surles réseraux sociaux, alimentant les commentaires et relançant la controverse autour du morceau.

Saint-Valentin, un titre toujours polémique

Si Orelsan refuse aujourd’hui de chanter “Saint-Valentin” en concert, ce n’est pas un hasard. Le titre, absent des plateformes de streaming, avait suscité une vive polémique lors de sa sortie en raison de paroles jugées violentes et sexistes. Certaines références avaient particulièrement choqué, provoquant la mobilisation de collectifs féministes.

Le rappeur avait déjà été confronté à la justice pour un autre morceau controversé, “Sale p*te”. Poursuivi pour « provocation au crime », il avait finalement été relaxé à deux reprises, les tribunaux estimant qu’il s’agissait d’une œuvre relevant de la liberté d’expression artistique.

Aujourd’hui, Orelsan semble vouloir prendre ses distances avec “Saint-Valentin” sur scène. Devenu père et engagé dans une tournée d’envergure – avec notamment dix concerts prévus à l’Accor Arena en décembre – l’artiste affiche peut-être une nouvelle maturité.

Son dernier album, “La fuite en avant”, s’est écoulé à 150.000 exemplaires en quatre mois, un score solide bien que moindre que ses précédents succès. Quoi qu’il en soit, même sans “Saint-Valentin”, Orelsan continue de rassembler des milliers de fans à chaque date. Et la polémique, elle, continue de nourrir les discussions.