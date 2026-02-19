Raye fait un cadeau aux 65 fans qui se sont vu refuser l'entrée à son concert à Paris

C’est clairement l’une des pires situations lorsqu’on assiste à un concert : se voir refuser l’entrée à la salle de spectacle. C’est pourtant ce qui est arrivé ce dimanche 15 février à l’Accor Arena de Paris, lors du concert de Raye, à 65 spectateurs.

Bien qu’ils aient acheté leur billet sur le site Ticketmaster, ils n’ont pas pu accéder à la soirée. Leurs billets, au moment d’être scannés, ont été refusés, en raison d’un bug sur la plateforme de vente. En effet, au moment de l’achat, le site rencontrait un problème technique, ce qui aurait rendu certains billets invalides.