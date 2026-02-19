Raye fait un cadeau aux 65 fans qui se sont vu refuser l'entrée à son concert à Paris
Publié : 19 février 2026 à 13h57 par Elodie Quesnel
Suite à un bug de Ticketmaster, 65 personnes se sont vu refuser l'entrée à l'Accor Arena à Paris pour assister au concert de Raye, ce dimanche 15 février. La chanteuse britannique a pris la parole et leur a promis un beau cadeau.
C’est clairement l’une des pires situations lorsqu’on assiste à un concert : se voir refuser l’entrée à la salle de spectacle. C’est pourtant ce qui est arrivé ce dimanche 15 février à l’Accor Arena de Paris, lors du concert de Raye, à 65 spectateurs.
Bien qu’ils aient acheté leur billet sur le site Ticketmaster, ils n’ont pas pu accéder à la soirée. Leurs billets, au moment d’être scannés, ont été refusés, en raison d’un bug sur la plateforme de vente. En effet, au moment de l’achat, le site rencontrait un problème technique, ce qui aurait rendu certains billets invalides.
Raye prend la parole
Au lendemain de ce mauvais moment pour ces spectateurs, la chanteuse de 28 ans a publié un message sur ses réseaux sociaux. "Je suis complètement dévastée pour les 65 détenteurs de billets qui se sont vu refuser l’entrée à notre concert à Paris dimanche soir. C’est absolument inacceptable."
Si Ticketmaster a proposé des dédommagements, Raye a décidé de faire un cadeau à ces fans refoulés. L’interprète de Where Is My Husband a annoncé offrir des billets gratuits pour un futur concert de leur choix, mais aussi un vinyle dédicacé, avant de conclure : "Mes plus sincères excuses à ceux d’entre vous qui ont été affectés. Je vous aime, Raye."