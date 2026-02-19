Après le Super Bowl, Bad Bunny décroche un premier rôle au cinéma

Après le show historique de la mi-temps du Super Bowl, c’est sur grand écran que l’on retrouvera Bad Bunny.

Le rappeur portoricain vient de décrocher son premier rôle au cinéma. Et pas dans n’importe quel film : nommé Porto Rico, il s’agirait d’un drame centré sur la petite île, au large des États-Unis.

Bad Bunny partagera l’affiche avec Edward Norton, Viggo Mortensen ou encore Javier Bardem. Derrière la caméra, on retrouve à la réalisation un autre rappeur portoricain, René Pérez Joglar, alias Residente. Il s’agit de son premier long métrage, décrit comme un « western caribéen épique » inspiré de faits réels autour de l’origine de Porto Rico. Les détails du synopsis restent toutefois encore assez flous.

René Pérez Joglar a su s’entourer pour ce premier film, puisque le scénario de Porto Rico est coécrit avec Alexander Dinelaris, oscarisé pour Birdman et The Revenant. Le réalisateur Alejandro González Iñárritu occupe, lui, le rôle de producteur exécutif.