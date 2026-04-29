Lady Gaga dévoile son nouveau clip extravagant "Runway"

Lady Gaga continue d’occuper le terrain avec Runway, premier single extrait de la bande originale de Le Diable s’habille en Prada 2. Après plusieurs semaines d’attente, la chanteuse vient de dévoiler le clip officiel de ce morceau partagé avec la rappeuse américaine Doechii.

Pensé comme un hommage à l’univers de la mode et du glamour excessif du film, Runway s’impose comme un titre résolument club, pop et queer. Lady Gaga et Doechii y revendiquent leur place sur le « runway », autrement dit le podium, en multipliant les clins d’œil à la culture drag et à l’émission RuPaul’s Drag Race.

Le morceau bénéficie également d’un casting solide en coulisses puisque Bruno Mars figure parmi ses producteurs. Une collaboration qui renforce encore la dimension événement autour de cette sortie.

Runway, un clip entre mode et extravagance

Réalisé par Parris Goebel, déjà connue pour ses collaborations avec Rihanna, Justin Bieber ou encore Mylène Farmer, le clip de Runway mise sur la démesure. Lady Gaga et Doechii y orchestrent un véritable défilé de mode, dans une succession de tableaux visuels volontairement extravagants.

Robes monumentales, latex rouge, silhouettes inspirées de Marie-Antoinette, accessoires démesurés ou encore énorme escarpin géant : la vidéo multiplie les looks spectaculaires dans un esprit très théâtral. L’esthétique générale rappelle autant la haute couture que l’univers camp cher à Lady Gaga.

Les fans ont rapidement repéré plusieurs références à d’anciens clips de la chanteuse, notamment Telephone, Paparazzi ou encore Abracadabra. Certaines coiffures, tenues et poses semblent directement inspirées de différentes époques de sa carrière.

Le clip fait aussi la part belle à la mode avec des créations signées John Galliano, Robert Wun ou encore The Vxlley, confirmant une nouvelle fois le lien étroit entre Lady Gaga et les grands créateurs.

Depuis sa mise en ligne, Runway suscite un accueil très enthousiaste sur les réseaux sociaux et dans la presse spécialisée. Beaucoup saluent une vidéo « camp », « audacieuse » et « hors norme », déjà présentée par certains comme l’un des clips les plus marquants de l’année.

Avec ce nouveau projet, Lady Gaga confirme une fois encore sa capacité à transformer chaque sortie en événement visuel.